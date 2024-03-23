深水埗通州街自動泊車系統4月投入服務　採新技術泊車只需兩分鐘

運輸及物流局局長林世雄今早（23日）發表網誌指，位於深水埗通州街交界、全港第三個公眾自動泊車系統，即將在4月內投入服務。今次的系統引入了「快思邏輯」，自動選擇當時系統內的最佳停車位，駕駛者泊車或取車過程只需約兩分多鐘，林世雄稱，比較在傳統多層停車場搵位、泊位、方便快捷及環保得多。



深水埗項目採用全封閉的左右趟門。（林世雄網誌）

提供52個自動泊車位

深水埗通州街的自動泊車系統共有4個4層高的載車架，提供52個自動泊車位，是現時全港最高的拼圖型自動泊車系統。自動泊車系統除可在有限的空間向高空發展，相對傳統停車場，更可最多可在相同大小空間增加高達一倍的泊車位。

全港首個公眾自動泊車系統在2021年登場，今次項目與過去兩個項目同樣採用拼圖型設計，透過載車板垂直升降、左右橫移來移動車輛至車庫。不同的是，今次的系統引入了「快思邏輯」，讓系統不限於將車輛移至預設的指定位置，而是自動選擇當時系統內的最佳停車位，泊車或取車過程只需約兩分多鐘，比較在傳統多層停車場搵位、泊位、方便快捷及環保得多。

載車架內的升降吊鏈用料特別，無需加添潤滑油，可以避免駕駛人士在泊車、取車時意外弄污衣物。（林世雄網誌）

林世雄稱，系統載有負重感應器，當司機泊好車、離開座駕，並於控制台確認完成泊車程序後，系統感應到重量減少及確認閘門已關上才會移動。今次的系統在安全系數方面亦再升級，泊車位的閘門由半開放式上下移動，改為全封閉的左右趟門防止兒童或寵物誤入。閘門內外都設有等身高的光學感應器（俗稱「光刀」），即使有身型較小的小朋友或寵物經過，都可以感應到。

載車架上方設有太陽能板，既遮風擋雨，又可產出可再生電源。（林世雄網誌）

系統另一亮點就是載車架上方增設的太陽能板。太陽能板一方面為停泊的車輛提供上蓋，遮風擋雨；二來太陽能板所產生的電力可讓電力公司回收。就連用以升降的吊鏈都有「細節位」，載車架內的升降吊鏈用料特別，無需加添潤滑油，非常乾淨，可以避免駕駛人士在泊車、取車時意外弄污衣物。