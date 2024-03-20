​電動車充電收費｜房委會時租車位充電將收費 即睇收費+停車場名單｜原本免費的房委會時租車位將於四月起收費，屆時中速充電站都需要付費才能充電，再沒有「免費午餐」，即睇收費及停車場名單！



隨著電動車普及，香港越來越多車主選擇駕駛電動車，收費的電動車充電站亦越來越多。近日，房委會宣布，於4月1日10時起，房委會轄下時租泊車位的中速充電器將會以每小時20元收費。而安裝在時租泊車位的標準充電器（慢速充電），房委會亦維持不會就用電量另作收費。

房委會時租車位（資料圖片）

房委會稱實施電動車輛充電收費，是要配合政府的電動車充電服務市場發展，推動有關服務的可持續發展。房委會將會每年檢討上述電動車輛充電收費，時租泊車位中速充電器的充電費用符合市場趨勢。新收費會在獲通過後於翌年一月一日起生效，而首次檢討的生效日期為2025年1月1日 。

房委會將於2024年4月1日開始就安裝於下列26個停車場時租泊車位的約100個中速充電器實施電動車輛充電收費：

- 祥龍圍邨

- 長青邨

- 青富苑

- 長沙灣邨

- 象山邨

- 菁田邨

- 大本型

- 海盈邨

- 紅磡邨

- 啟翔苑

- 錦駿苑

- 葵盛西邨

- 梨木樹商場

- 牛頭角下邨

- 美田邨

- 安基苑

- 安達邨

- 寶鄉邨

- 石排灣邨

- 水泉澳邨

- 德朗邨

- 和田邨

- 欣田邨

- 裕雅苑

- 愉德苑

- 雍明苑

原本房委會的充電器可以免費使用，很多車主都會選擇到房委會豁下的停車場充電。4月1日起充電站要收費，再加上原本泊車的費用，未知會否令房委會停車場不如從前吸引，讓車主改去其他停車場充電？

消息來源：info.gov.hk