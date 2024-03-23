ComplexCon｜內地「潮」客為撐偶像來港　有人料花1萬元心儀便買

獲文化藝術盛事基金1,500萬元資助的潮流盛事、ComplexCon香港周五（22日）起一連三日於亞洲博覽館舉行，亦是為藝術3月的帶頭項目。是次為ComplexCon首次衝出美國舉行，吸引逾200名潮流藝術家及創作者來港參與。有內地旅客指，預計在ComplexCon花費1萬元購買衣服，並指看到心儀的產品就會買。



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獲文化藝術盛事基金1,500萬元資助 一連3日亞博舉行

獲文化藝術盛事基金1,500萬元資助的ComplexCon香港在3日期間，展出200多位國際知名潮流藝術家及創作者的品牌及裝置，並在 Complex Marketplace 為參加者帶來前所未有的沉浸式潮流、藝術、音樂及飲食體驗。出席的品牌及潮流藝術家包括 CLOT、VandyThePink、Jeff Staple、葛民輝及GOOPiMADE等。

陳冠希主理品牌CLOT融合香港本地特色

名人陳冠希主理的品牌CLOT融合香港本地特色，以香港街市的概念設計攤檔，更用街市磅裝飾和以「買餸」紅膠袋為產品包裝，有不少粉絲到場支持。

現場亦有眾多潮流藝術家及創作者，例如著名時裝設計師Feng Chen Wang （王逢陳）到以其名字命名的品牌Feng Chen Wang支持。港產手機殼公司Casetify創辦人吳培燊亦在今日到Casetify檔口支持其品牌。

另外，FabriX 於ComplexCon推出以全新流線型設計的擴增實境（AR）試衣間，用戶可即時試穿及購買心儀的虛擬時裝單品。 FabriX 更首度與 Roblox 跨界聯乘，買家有機會購入 Roblox 專屬版的虛擬時裝單品，為自己的遊戲角色換裝。FabriX 於ComplexCon的擴增實境（AR）試衣間將化身成虛擬特選店，展示來自香港、中國及全世界之精選設計師和品牌的虛擬時裝系列。

河北旅客花6小時來港支持陳冠希品牌

從廣州來港的徐先生表示，預計會在香港逗留兩、三日，除了參加ComplexCon外，亦想到中環坐電車觀光。（何倩瑜攝）

從廣州來港的徐先生表示，今次來港參與ComplexCon的主要是為了一睹偶像陳冠希一面，同時亦想支持偶像的事業。他指，預計會在香港逗留兩、三日，除了參加ComplexCon外，亦想到中環坐電車觀光。

范先生表示，今次是特意為了支持陳冠希而花6小時從河北到香港。（何倩瑜攝）

范先生表示，今次是特意為了支持陳冠希而花6小時從河北到香港，亦是他首次來港。他預計在ComplexCon花費1萬元購買衣服，並指看到心儀的產品就會買。范先生亦指，現場氛圍很好，香港應多舉辦類似活動。

來自深圳的杜先生亦指會比較關注和支持來自中國的潮流品牌。（何倩瑜攝）

來自深圳的杜先生表示，他為了支持其偶像陳冠希而特意來港一天，「從小就對陳冠希和一些中國潮流文化比較熱愛」，他亦指會比較關注和支持來自中國的潮流品牌。杜先生支持香港應多舉辦類似活動，他指香港作為國際都市，非常有必要和國際潮流接軌。

展覽設美食區 麥當勞ComplexCon聯名產品受歡迎

另外，ComplexCon亦有設立美食區，提供各地特色美食，而麥當勞與是次ComplexCon的藝術總監Verdy進行聯名合作，推出一系列限量版聯名精品和特別設計的美食，例如印有Vick公仔的熱香餅、麥樂雞及兩種期間限定口味麥樂雞醬，不少人到麥當勞排隊購買Vick珍藏版套裝。