ComplexCon香港｜周末套票4小時售罄　楊潤雄：榮幸成為合作夥伴

被喻為全球潮流盛事的ComplexCon，將在下月22至24日於亞洲國際博覽館舉行，為首度在美國以外地區舉辦。可出席三日演唱會及兩日潮流市集的周末套票，已於1 月30日開售後4小時內極速售罄，而萬眾期待的單日門票，會於今日（2日）中午12時開售。



ComplexCon香港舉行貴賓酒會，慶祝首個美國以外的ComplexCon將登陸香港。（ComplexCon香港提供圖片）

主辦方昨晚舉辦貴賓酒會，邀請活動贊助商及合作夥伴，一同慶祝香港將舉辦首個美國以外的ComplexCon，文化體育及旅遊局局長楊潤雄也出席支持。

楊潤雄表示，非常高興參與今次酒會，主辦方並公布首度在亞洲舉辦ComplexCon的活動詳情。文化體育及旅遊局很榮幸成爲ComplexCon香港的合作夥伴，並一直全力提供支援，包括透過旨在吸引國際級大型文藝盛事的「文化藝術盛事基金」提供財政支持。他亦感謝主辦方Complex 中文把這國際潮流文化盛事帶到香港。

Verdy任藝術總監 曾負責BLACKPINK世界巡演

主辦方昨日公布，潮流品牌Wasted Youth 及Girls Don’t Cry的創辦人Verdy將出任ComplexCon香港藝術總監，他去年為韓國女團BLACKPINK的「Born Pink World Tour」世界巡迴演唱會擔任藝術總監，並成為Coachella音樂節的駐場藝術家，風頭一時無兩。

將展出逾200名潮流藝術家品牌及裝置

活動將在3日期間，展出200多位國際知名潮流藝術家及創作者的品牌及裝置，並在 Complex Marketplace 為參加者帶來前所未有的沉浸式潮流、藝術、音樂及飲食體驗。

暫時已確認出席的品牌及潮流藝術家包括 CLOT、VandyThePink、Jeff Staple、葛民輝及GOOPiMADE等，完整名單將於稍後陸續公布。

潮流藝術文化盛事ComplexCon下月22至24日在亞博舉行，為首度在美國以外地區舉辦。（主辦方提供）

歌手陣容包括21 Savage、婁峻碩及陳冠希

另外，主辦方亦公布將會登陸活動一連三日的Complex Live的歌手陣容，美國嘻哈巨星21 Savage、AOMG旗下一眾人氣嘻哈歌手及由陳冠希、 MC仁及廚房仔三人組成的三角度分別會擔任ComplexCon其中一日的音樂主演單位。 除此之外，ComplexCon亦邀請到台灣代表 SHOU婁峻碩、香港代表Novel Fergus、中國代表劉柏辛及南韓代表pH-1出演。

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單日門票今日中午開售 料吸引3萬人來港

ComplexCon單日門票今日中午12時開售，票價介乎380元至1,280元，分為潮流市集門票、演唱會及潮流市集門票兩款。至於可出席三日演唱會及兩日潮流市集的周末套票，票價分2,380元及4,780元，已於本周二（1月30日）開售後4小時極速售罄。

主辦方預料，活動可吸引超過30,000名來自世界各地的潮流愛好者來港參與活動。其香港發言人表示，相當高興這次在香港舉行首次為期三日的活動， 再次向世界各地證明香港作為全球文化中心的地位，並展示香港如何能吸引有關人才 ，共同塑造流行文化的未來走向。