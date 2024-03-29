市建局設樂團助土瓜灣基層兒童享受音樂　教學員及家長管理情緒

接觸音樂對兒童成長有正面影響，不論貧富家庭的小孩都能在音樂中享受同樣的樂趣。市區重建局（市建局）成立的「市建童樂・社區樂團」，為土瓜灣區基層兒童提供學習音樂機會及資源，今年新加入以情緒健康為主題的活動，協助孩子及家長學習管理情緒。



有參與的孩子讚學會了應對緊張時呼吸困難的問題，家長則稱學會了穩定自己情緒再教女兒以減少磨擦的方法。



市建局2018 年成立「市建童樂・社區樂團」，為土瓜灣區的基層兒童提供免費樂器、音樂培訓和社區 音樂表演的機會，藉參與音樂活動讓學員連繫社區，局方團隊與駐團社工亦會同時留意學員的身心靈需要提供支援，今年樂團新活動以情緒健康為主題，提供三課「情緒健康工作坊」，以加強成員和家長對情緒的認識和了解及學習紓緩負面情緒方法。

市建局2018年成立樂團，除了為土瓜灣基層兒童提供音樂培訓，亦舉辦不同工作坊照 顧樂團成員多方面的發展。（市建局提供）

市建局：教音樂同時支援身心靈健康

市區重建局高級經理（對外關係）陳靜芝表示，樂團早前進行調查發現八成成員都感到來自學習或朋輩的壓力，今年引入跨專業團隊教授音樂技巧外，亦關注學生及家長身心靈健康，新活動下86%樂團成員及 75%家長都指有助舒緩壓力。

樂團總監羅鎧欣表示，樂團團隊中包括聲頻治療師、音樂治療師、兒童靜觀導師等等，會為成員因材施教，將理論融入教學和活動之中，其中工作坊由淺入深，教學員與家長認識如何管理情緒。

9歲學員：學會深呼吸減緊張

9歲的歌唱班學員崔芷琪指以往上台表演前，見到很多觀眾時會感到緊張，手心出汗，在工作坊中學會幻想用手摘取檸檬，緊握後放鬆手以放鬆情緒，現時就會利用導師教導如深呼吸等技巧減少緊張。

11歲學員胡紫欣亦指做小司儀和考試前都會緊張，有時候嚴重起來甚至會呼吸困難，現在懂得慢慢深呼吸以平伏情緒，雖升中後學習壓力增加，她也學懂以聽歌唱歌等放鬆心情。

胡紫欣和媽媽都指在工作坊學會更好管理情緒，亦減少了雙方磨擦。（市建局提供）

胡紫欣媽媽自言性格急躁，女兒又正值青春期，過往母女間不時出現磨擦，例如考試 前會急躁地催促女兒溫習，但經過工作坊後明白到有時需要先讓女兒放 鬆，故會先讓女兒觀看有趣短片放鬆情緒，再提醒女兒溫習。當然也有生氣的時候，她指如感到情緒要爆發時，便回想工作坊導師所教，先放鬆自己，以免告女兒溝通不到，反令女兒不快更無法溫書。