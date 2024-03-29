港大5月實施遊客分流措施　學生校委支持　稱港鐵站曾打蛇餅

港大校園是不少內地旅客「打卡」熱門地點，港大昨日（28日）發公告表示，由於校園的遊客人數不斷增加，將於5月1日起實施遊客分流措施，將分階段落實校園導賞團等各項措施，具體詳情有待公布。



港大校委會本科生代表戚由康今日（29日）於商台節目表示，復常後到訪港大的遊客愈來愈多，曾有旅客會於課室外觀望學生上課；港大港鐵站人流高峰時期，出現「打蛇餅」情況，需在站內輪候10至20分鐘，才能乘坐升降機到校園。他指，今年情況較引起學生關注和迴響，支持校方採取分流措施解決。



港大校委會本科生戚由康今日於商台節目表示，遊客問題難以根治，需要取平衡，支持校方分流措施。（梁鵬威攝）

戚由康今日（29）於商台節目表示，剛入學時因碰上疫情，故未見有太多遊客，不過復常遊客愈來愈多，今年問題亦見顯著變得嚴重。

他表示，今年校園的旅客問題，是他入讀大學四年以來，引起學生之間較大迴響及關注的問題。他指，團體遊客到訪校園同時，其實「大學冇乜位」，形容是承載力問題。

他指，一般學生經由港鐵站A出口進出校園，在人流高峰時期，由香港大學地鐵站排隊至升降機位置需時10至20分鐘， 出現「打蛇餅」情況，甚至「打蛇餅」至另一出口，不過，難以判斷人龍當中是否遊客居多。

港大校委（本科生代表）戚由康要求成立調查委員會調查對校長張翔的指控。（港大學生會校園電視截圖）

有遊客會觀望學生上課

戚由康表示，曾於朋友口中得知會有遊客於課室外觀望，餐廳人流方面尚可，因學生需要拍卡進入。另外，他指，據其了解，港大正研究規管團體遊客，或會考慮預先登記的安排，細節則有待商討。他支持港大實行分流措施，認為遊客問題難以根治，需要取得一個平衡。

香港大學昨日（28日）發公告表示，由於到訪港大校園的遊客人數不斷增加，將於5月1日起實行遊客分流措施。港大續指，包括校園導賞團在內的各項措施將分階段落實，具體詳情將適時公佈。港大將密切監察措施成效，並會考慮師生及公眾的回饋後作必要調整。另外，獲邀人士、核准服務提供者和社區用戶進入港大校園的安排則維持不變。