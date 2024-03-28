港大校園遊人增加　5.1起實施遊客分流措施　設導賞團獲邀方進

香港大學今日（28日）發公告表示，鑑於到訪港大校園的遊客人數不斷增加，將於5月1日起實行遊客分流措施，包括校園導賞團在內的各項措施將分階段落實，具體詳情將適時公布。惟強調，港大會繼續致力維持校園開放，讓公眾參觀和善用校園設施。



至於「遊客」定義為何，港大發言人未有補充，謂詳情適時公布。



香港大學今日發公告表示，鑑於到訪港大校園的遊客人數不斷增加，將於5月1日起實行遊客分流措施（資料圖片／梁鵬威攝）

香港大學表示，鑑於到訪港大校園的遊客人數不斷增加，大學將於5月1日起實行遊客分流措施。港大稱，有關管理措施旨在為港大師生維護良好的教學環境，並向希望探索大學校園和港大歷史的遊客開放。

港大續指，包括校園導賞團在內的各項措施將分階段落實，具體詳情將適時公佈。港大將密切監察措施成效，並會考慮師生及公眾的回饋後作必要調整。另外，獲邀人士、核准服務提供者和社區用戶進入港大校園的安排則維持不變。

港大又表示，一直以來，港大在促進社區發展和建立夥伴關係方面獲充分肯定。港大會繼續致力維持校園開放，讓公眾參觀和善用校園設施。

公告中有關「遊客」的定義，如是否針對旅行團、非香港居民，或是個別訪客，未見作出描述。《香港01》向港大查詢，假設一位香港市民路過想到校園「打卡」拍照等，是否能夠自由進出港大校園，甚至短時間逗留？發言人僅稱，參考公告內容，校方會稍後公布詳情。

現時浸會大學、嶺南大學、教育大學、科技大學均容許公眾進入校園範圍，毋須預先登記，中文大學則要求訪客登記身份證及說明訪問地點。

理工大學如要造訪，則需要由在校人員事先於網上登記資料並取得訪客二維碼；城市大學，如非受邀訪客，在造訪前最少三個工作天預先登記，惟造訪日期須於登記日起計一星期內。訪客須在造訪當天出示訪客二維碼及身份證或護照在校園入口給校園保安登記