復活節北上｜周六暫53班高鐵車票售罄　有一方法舒服避開北上人潮

復活節首日（29日）港人逼爆各個跨境口岸，相信部份市民正考慮明日（30日）北上避開人潮，不過在網上訂票平台翻查高鐵車票，可發現明日同樣一票難求，截至下午3時正，已有53班開往深圳的高鐵班次，全數車票售罄。而早上高峰時段，多個班次的一等座或二等座已售罄，或餘下一兩張車票，即使索價200多港元的商務座同樣供應緊張。



不過要舒服避開過關人潮，其實並非只得乘坐高鐵一個方法，市民不妨考慮經水路北上，價格亦只相等於高鐵一等座。



3月29日，復活節假期北上人潮：



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周六中午12時正後高鐵車票暫有足夠供應

若在網上訂票平台搜尋高鐵車票，截至今午3時正，可發現明日早上大部份由西九龍站開往福田或深圳北的班次，一等座或二等座已售罄，或餘下一兩張車票，供應相當緊張。

至於離港高峰時段的早上9時至12時，甚至連索價200多港元的商務座亦售罄。直至中午12時正起，各班次才暫有足夠的車票發售。

晚上高鐵回港車票同樣一票難求

但計劃即日來回的市民須注意，由於晚上10時後的班次同樣一票難求，只餘下數張商務座，若堅持乘坐高鐵回港，又不想花200多元買車票，則只能提前於晚上9時許回港。

此外，網上訂票平台亦顯示，周六（30日）已有53班開往深圳的高鐵班次，全數車票售罄。至於周日（31日）亦陸續有班次的車票售罄。

上環碼頭每日三班船開往深圳蛇口

不過要舒服避開過關人潮北上，並非只得乘坐高鐵一個方法。上環信德中心每日便提供早上9時正／11時正，及傍晚6時正，共3個航班開往深圳蛇口碼頭，普通座只售130港元，相等於高鐵的一等座價格，若在網上訂票平台購買更有折扣優惠。

在微信小程式所見，明日3個航班仍有足夠船票供應，若市民居住在港島一帶，並計劃到深圳前海玩樂，其實不妨可考慮經水路前往深圳，毋須提前約一個小時到達高鐵西九龍站，亦能節省更多時間。