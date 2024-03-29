復活節｜大批港人現身機場　市民簽證寫錯名　$4000機票或凍過水

撰文：何瑞芬
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復活節一班親朋戚友坐飛機出外旅遊固然開心，但出發前遇簽證問題就可能要期望落空。今日（29日）是復活節假期首日，機場有大批拿着行李箱滿懷期待出發旅遊的市民。

港人李女士與親戚一行8人準備飛越南硯港，惟登機時發現其簽證文件寫錯名，將「Li」誤寫成「Lee」，她透露正透過航空公司向越南當局查詢。李女士稱今次是疫情後首次與親戚出遊，若不獲批准入境，4,000多元機票或「凍過水」，「冇辦法啦，交畀主（安排）。」

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越南簽證寫錯　姓氏「Li」誤寫做「Lee」

機場今午仍有大批出遊旅客，廉航香港快運的登機櫃位也大排長龍。李女士與親戚一行8人在登機櫃內附近躊躇，她表示原計劃今日出發往越南硯港玩數天，自己年紀較大不懂辦簽證，遂交由妹夫代辦，但辦登機手續時，才知越南簽證寫錯名字，將姓氏的「Li」寫錯做「Lee」，或不能入境，或要被獨留香港，同行親戚也指「好唔開心」。

李女士透露，今次是疫情以來首次與親戚出行，去年11月起計劃，期待至今已有5個月。任職清潔工的她，指一年只有8天大假，為了今次行程特地請了珍貴的大假。她指現時正等航空公司向越南當局查詢是否可入境，否則4,000多元機票或「凍過水」。她又嘆道：「去唔到都冇辦法啦，返屋企囉，4月2號返工，我梗係會銷假，拎返一日假都好。」

李女士與親戚一行8人準備飛越南硯港，惟登機時發現其簽證文件寫錯名，將「Li」寫成「Lee」，或未能上機票要回家。（盧翊銘攝）

另一港人曾先生則與女朋友甄小姐一同坐國泰航空飛台灣高雄，中途或到台中遊玩，準備在台玩夠7日，「想一路Chill住。」他表示，當初計劃行程有打算飛日本名古屋，但復活節假期機票貴，需7,000多元，故最後決定飛高雄，機票價錢相對能接受，約3,000多元。他又說不怕假期多人，「台中、高雄都唔係啲好旺嘅旅遊區。」

曾先生則與女朋友甄小姐一同坐國泰航空飛台灣高雄，指機票3,000多元。（盧翊銘攝）

從事設計行業的許先生，一家三口今日亦坐快運飛越南，他稱今次是公司包機票行程，故全公司10多20人一同出發往越南5天。他坦言做設計辛苦，工時較長又時常超時工作，「期待抖一抖，係度假村個啲。」

從事設計行業的許先生一家三口坐快運飛越南，稱今次是公司包機票行程。（盧翊銘攝）

機管局昨日回覆指，3月29日至4月8日期間，香港國際機場預計每日平均有超過1,000架次航班升降，航班升降量回復至2019年復活節假期的逾80%水平。

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