復活節北上｜上水站人流緩和　北上港人刻意延期出發：唔敢同人迫

今日（30日）是復活節假期第二日兼周末，港人北上度假的興致，未被首日北上人潮逼爆各口岸的墟冚場面而嚇窒。記者早上在上水站，發現人流明顯已較昨日少，僅一度出現擠擁。有北上公幹的港人稱刻意遲一日出發，避開首日人流，她稱：「唔敢同人迫呀，特登避一避。」



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周末（30日)早上10時，記者抵達上水站巡視，發現人流明顯較昨日減少，平日最為繁忙的C出口，僅在出入閘處一度出現擠擁，但未見大排長龍情況，另有一些旅行團在站外集合，準備出發北上。

至於往羅湖及落馬洲方向的月台亦未見塞滿人潮，不少港人拖着行李篋在月台候車，而開往羅湖列車車廂仍然滿載乘客，惟不像昨日幾乎每班車都像「沙甸魚」般塞爆，未有出現混亂情況。

其中在上水站出發北上的梁小姐，一家三口計劃到深圳玩兩日一夜，主要到動物園遊玩，酒店花費約1,500元。她指並非住在上水附近，來到才發現人流頗多，但慶幸已較昨日暢順。

至於與朋友北上公幹的郭小姐為了避開首日假期人潮，刻意選擇今日出發，相信假期第二日應該會少點人，她稱：「唔敢同人迫呀，特登避一避人流。」不過，她形容上水站今日仍比平日多人。

佘先生指，自己每星期都至少北上3次，亦感今日人流較平日多點。（盧翊銘攝）

另外，上水寶運路往香園圍口岸B7巴士總站，有十餘人排隊等候上車。準備搭B7到香園圍口岸過關返內地的佘先生指，本身每星期都至少北上3次，今日人流確較平日多，但無影響他北上的心情。