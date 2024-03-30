復活節｜長假首日70萬港人出境創新高　近兩日10%居民外遊未返

一連四日的復活節長假期昨日（29日）開始，入境處資料顯示，昨全日有70萬港人經各口岸出境，連續兩日創疫後單日新高，而回港港人則有27萬人次；在長假前夕的周四（28日），已有52.6萬人次的港人出境，回港則有23萬人次。



過去兩日共有122萬人次的港人出境，而回港則只有50萬人次，即有72萬港人外遊未返，約佔本港常住人口的一成。



▼3月29日 復活節首日上水站排長龍▼



+ 25

約30萬港人經羅湖口岸及落馬洲支線口岸出境

入境處最新資料顯示，昨日共有1,165,828人次出入境，當中出境有795,610人次，創疫後通關單日新高，入境則有370,218人次。

在出境人次當中，88%、即700,808為港人。當中15.5萬及14.4萬人次分別經羅湖口岸及落馬洲支線口岸出境，港珠澳大橋口岸排第三佔88,084人次，深圳灣口岸以88,084人次排第四，機場、高鐵西九龍、香園圍口岸依次排第五至七位。

剔除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境港人，約53萬人次是前往深圳或珠江口一帶的內地城市，料往深圳佔大部份。

至少43萬昨出境港人外遊未即日回來

入境方面，港人佔269,166人次，同樣都是主要經羅湖口岸及落馬洲支線口岸回港，而經機場返港也佔30,510人次。

以昨日70萬港人出境、約27萬港人回港（未必是同一批港人），推算有至少43萬出境港人仍然在外。

而昨日內地旅客出入境均為6萬多人，而其他旅客則有約一萬人次淨流入（34,326入境及25,858出境），因此本港昨日人口一日間少了42萬人。

▼3月29日 復活節首日羅湖站擠滿出境市民▼



+ 18

過去兩日出境港人累計122萬人次 回港僅50萬人次

其實不少港人已在早一日、即周四（28日）已搶先出境，共有525,772人次；在當日有230,751人次港人回港，扣減後即有295,021人次未回港。

以過去兩日計，共有1,226,580人次的港人出境，而回港則有499,917人次，即多達726,663人次港人出遊未回家，約佔常住人口733萬的10%。

▼3月29日 復活節首日港珠澳大橋口岸現車龍及人龍▼



+ 9

澳門方面，當局公布昨日各出入境口岸錄得合共655,367人次出入境，其中入境304,258人次、出境351,109人次；各口岸出入境旅客合共204,613人次，當中入境旅客為105,169人次，以港珠澳大橋口岸入境旅客最多，為38,990人次。