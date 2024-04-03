台灣地震｜一家遊台經歷劫後餘生　港媽以為死神來了：即攬住個女

台灣花蓮發生7.3級地震，有港人趁復活節假一家大細遊台灣卻遇地動山搖，彷彿劫後餘生。港人李小姐指今早近8時在台北民宿突感猛烈搖晃，即與丈夫衝入房抱緊女兒，「即刻攬住小朋友：就算大人有事都好，小朋友都可以保住條命」。李回想當時十分驚慌，感覺與死亡擦身而過：「係床度攬實小朋友係度等，好似等死嘅感覺」。



幸而，目前情況已稍回歸平靜，暫無感受到餘震。她稱旅程之中先被調亂行李篋，女兒後來掉失手機，再在臨離開前遇上地震，連環不幸令她深深體會「最緊要平安」道理，也形容今次旅程一世難忘。



台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

港人李小姐趁復活節假期，與丈夫及三名女兒、一家五口上月29日飛台灣，先在宜蘭玩兩日，上月31日到台北。她表示，地震發生在今早接近8時，當時一家人正在台北近西門町一個7樓民宿睡覺，「瞓瞓下（電話）嗶嗶聲，我以為係鬧鐘響，原來係地震警報。」

李小姐稱，當時整間屋劇烈搖晃，家人都被嚇到，女兒在房間睡覺也被嚇醒，四周衣架、衣服不斷搖動，感受到離心力，丈夫隨即抱緊3歲幼女，她也抱著女兒，「個下好驚、大廈會否冧？會唔會就咁死咗？我即刻攬住小朋友，就算大人有事都好，小朋友都可以保住條命。」

李小姐指今次是第一次遇地震，當時被嚇壞，腦海不斷在想：「係度諗死啦，係咪要死？真係呢下感受，唔知下一秒點算，會唔會冧樓定點？」她更稱當時因不斷有餘震，與丈夫抱住女兒在床上不敢動彈，形容：「係床攬實小朋友係度等，好似等死嘅感覺。」

4月3日台灣大地震，花蓮山區路段災情。（記者爆料網）

她表示，餘震維持到11時左右變少，但仍不敢落街，因附近都是高樓大廈，擔心會有倒塌風險，但見現時市民平靜，稍後會出門吃飯，之後整理物品準備明日回港。

李小姐透露，今次行程一波三折，落機時與其他旅客調轉行李篋，花九牛二虎之力才換回來；女兒在動物園不慎把手機跌到水中，至今未能撈起；至行程尾聲又遇強地震。她說最緊要平安，更形容今次行程定必一世難忘。

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在台北的港人白小姐則表示，今早近8時感受強烈搖動，「越搖越耐、搖動覆度好大」，即與室友集結，有室友衝去開大門，慎防發生意外時大門被壓至變形，才有機會逃離。她稱今次電話未收到災情通報，台北市暫未有停課停市，有室友已出門上班，捷運一度停駛，但因仍要檢查路軌等，故班次較疏。

白小姐稱，今次是第二次來台長住，是近兩年遇到最大一次地震，又稱1999年的921大地震也在台，「個次更恐怖，同死亡好接近，經歷過地震就會知有啲嘢點做，震完會check下有咩跌落嚟，會熄咗gas總掣。」