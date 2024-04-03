台灣地震・陸空消息持續更新｜飛沖繩機折返　至少3赴台航班延誤

台灣花蓮發生7.3級地震，多處建築物受損，附近多地區同受影響。其中日本沖繩那霸機場因海嘯警報暫時關閉，香港機管局表示，截至今早10時，共有兩班由香港前往那霸機場的航班需要折返；香港及台北、台中及高雄航班則暫沒有受到影響。



《香港01》將持續更新航班消息。



3月29日復活節假期首日，機場擠滿出遊市民。（盧翊銘攝）

【11:23】受地震影響，廣州部份鐵路須限速或封閉。運輸署表示，內地鐵路單位通報，由於天氣影響，部分由香港西九龍站前往廈門和潮汕站的高速鐵路列車服務將會延遲。港鐵正向內地了解情況，會儘快提供進一步消息。

受影響車次:

前往潮汕:G6386

前往潮汕:G6384

前往汕頭:G6392

高鐵班次受影響。（資料圖片/盧翊銘攝）

【11:20】香港航空表示，今日有兩班前往沖繩航班，其中今早7時25分出發航班因應海嘯警報，那霸機場暫停升降而折返香港，航班已安全降落香港機場，暫定於下午再度出發前往沖繩；而原定於11:30出發航班亦延誤至下午。

另外，港航稱今日有4班前往台北航班，早上9時15分航班已正常出發，預計餘下3班會稍有延誤，暫時無需取消。港航會配合兩地機場營運作出航班變更，並即時通知旅客。

【11:05】機管局表示，截至今早10時，往來香港及台北、台中及高雄的航班沒有受到影響。另外，日本沖繩那霸機場因海嘯警報暫時關閉，截至今早10時，共有兩班由香港前往那霸機場的航班需要折返。