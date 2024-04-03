港人在日疑染甲型鏈球菌併發症亡　衞生署：屍體將運回港

港人旅遊熱點日本３月底起爆發甲型鏈球菌感染併發的中毒性休克綜合症（STSS）個案，日本國立感染症研究數據顯示，今年首兩個月，截至上月25日，由甲鏈感染誘發的（STSS）患者達378人，較去年同期增四成，料今年總數將破紀錄。



《香港01》接獲消息表示，有港人在日本疑因感染甲型鏈球菌而死亡，衞生署今日（3日）回覆指，一名港人在日本因病離世，確認他曾感染甲型鏈球菌引致壞死性筋膜炎，署方會聯絡其家人，以了解死者在本港和日本當地的暴露史和創傷史，以及長期病患和其他高風險因素。



日本東京原宿照片（yoav-aziz/Unsplash）

曾感染甲型鏈球菌引致壞死性筋膜炎

衞生署回覆指，一名港人在本因病離世，他曾感染甲型鏈球菌引致壞死性筋膜炎。衞生署指，會聯絡其家人，以了解死者在本港和日本當地的暴露史和創傷史，以及長期病患和其他高風險因素。衞生防護中心港口衞生科會按既定程序，跟進處理相關的人類屍體進口申請。

甲類鏈球菌可透過飛沫或接觸受感染的呼吸道分泌物而傳播，感染後可引致猩紅熱，亦可併發肺炎、腦膜炎、甚至嚴重罕見的STSS。雖然現時並沒有針對甲類鏈球菌的疫苗，但抗生素能有效治療其引致的感染。衞生署指，由甲類鏈球菌引起的壞死性筋膜炎，通常影響有傷口和患有糖尿病等慢性疾病的人士，在香港也偶有發生。

衞生署呼籲，市民及外遊人士應保持良好的個人及環境衞生，並正確處理傷口。當出現發燒及其他症狀時，應儘快求診。