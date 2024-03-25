日本爆「食人菌」疫情　這幾類人死亡風險最高　患處如被咬掉一塊

日本男足本將在明日（3月26日）前往朝鮮平壤參加2026年男子世界盃外圍賽第2輪賽事，未料朝鮮當局卻以日本爆發「食人菌」（暴發性甲型溶血性鏈球菌）為由宣布停賽。



對此，台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民也解釋了此病菌的危險性，並點名6類人要特別留意。

【懶人包】什麼是「食人菌」？傷口看似「被咬掉一塊」（點圖放大閱讀）：

+ 11

黃立民指出，甲型鏈球菌是一種「噬肉菌」，其實各國、各地區都有相關病例，但由於此病菌暫未造成國際疫情威脅，故各國基本上不會特別針對此菌祭出旅遊管制。

另外，若感染A型鏈球菌的話，患者多半會出現扁桃腺發炎、猩紅熱、全身紅疹、脫皮等症狀。

黃立民表示，假設患者自身免疫力較差，細菌就可能潛入脖子深處，其中小朋友在感染後容易引發「深層頸部感染」。

【延伸閱讀】蜱蟲病｜日本爆當地首宗人傳人案例 患者入院3日死亡 醫生中招（點圖放大瀏覽）：

+ 13

黃立民補充，由於甲型鏈球菌具有吃掉軟組織的特性，故可能會導致血管、動脈、神經壞死，引發大量出血或菌血症，假設患者免疫力不佳且有外傷，其傷口更可能會發生組織壞死，從外觀來看像是「被咬掉一塊」，故A型鏈球菌也被稱為「食人菌」。

黃立民提醒，台灣大多數的醫療院所都能妥善治療甲型鏈球菌患者，在抗生素投藥上也並無問題，故致死率並不高。

不過，若具備糖尿病、尿毒症、神經系統異常病史，或是身上有傷口卻無法察覺、褥瘡、體質虛弱者，仍有在染病後死亡的風險，務必多加留意。

延伸閱讀：

2碗就過量！平日常喝4款湯藏「高鹽陷阱」超傷腎 營養師警告了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】