猴疱疹病毒｜行山客帶杖自保　有人帶膠袋裝芒果　被提醒後急收起

猴疱疹病毒｜衞生署衞生防護中心昨（3日）公布，一名男子被金山郊野公園猴子襲擊受傷後確診染B病毒，昏迷住院，個案令不少行山人士憂慮。



有「馬騮山」之稱的金山郊野公園，今日（4日）仍有不少人行山，有行山老手就指會帶備行山杖自保，因此不怕受襲；不過也有行山客，攜帶一個裝有芒果的膠袋行山，在提醒此舉較易成為受襲目標後急急收起膠袋。



記者今日到金山郊野公園視察，發現有不少猴子都十分靠近人，但就未見有人主動餵飼猴子。（盧翊銘攝）

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金山郊野公園向來是不少行山人士的熱門行山點，不過衞生署衞生防護中心昨日公布，一名37歲男子於2月下旬曾到訪金山郊野公園被猴子襲擊受傷，其後確診人類感染B病毒，又稱猴疱疹病毒，被送往深切治療部接受治療，情況危殆。

今日的金山郊野公園視察，仍有不少行山客做運動，與在附近一帶「搵食」的猴子十分靠近；亦有猴子在垃圾桶旁覓食。

張婆婆經常到金山郊野公園行山，但她並不擔心猴子會主動攻擊人，她指，「見到有食物就會搶㗎啦，但揹袋就冇問題，你拎住個膠袋就會被搶」。（盧翊銘攝）

行山客帶山杖自保

張婆婆稱自己經常金山郊野公園行山，但她並不擔心猴子會主動攻擊人，「見到有食物就會搶㗎啦，但揹袋就冇問題，你拎住個膠袋就會被搶」。張婆婆表示，以前會有人專程來餵猴子，但現在就比較少。

王先生指會避免行一些人少、偏僻的地方，並且會帶備行山杖保護自己。他呼籲市民「可以嚇走佢（猴子），但千祈唔好攻擊佢」。（盧翊銘攝）

王先生亦常到金山郊野公園行山，他不擔心猴子主動攻擊人，「唔擔心，唔好拎住一抽兩抽喺隻手度就唔怕」。他亦指，會避免行一些人少、偏僻的地方，並且會帶備行山杖保護自己。

張女士今日與家人到金山郊野公園行山，但她手上的黃色膠袋就很大機會會成為猴子的目標。（盧翊銘攝）

市民帶黃色膠袋行山 或成猴子目標

張女士今日與家人到金山郊野公園行山，手上拿著一個裝有芒果及飲品的膠袋，她稱是供自己食用。但當記者提醒手執膠袋的行山客，較易成為猴子襲擊的對象後，張女士便急急收起膠袋，「會收埋個膠袋先繼續行」。

金山郊野公園行山徑中亦可見有兩位外籍人士在野餐期間，被數隻猴子包圍並虎視眈眈，也與兩位外籍人士靠得很近。（盧翊銘攝）

金山郊野公園行山徑中，亦有兩位外籍人士坐下野餐，幾隻猴子在附近徘徊並虎視眈眈，不過未有作出行動。

漁護署提醒，市民遇到猴子時，切勿在猴子面前進食，同時亦應避免直視猴子的眼睛，以免被視為挑釁行為。當猴子靠近時，應該放慢腳步，與牠們保持適當距離，更不要靠近或接觸猴子。

如市民曾接觸猴子或其排泄物，應立即用梘液和清水徹底洗手。如不幸被猴子咬傷或抓傷，應即求醫。