港首宗人類感染猴疱疹病毒　37歲男曾被猴子襲擊　入ICU情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，正調查一宗人類感染B病毒，又稱猴疱疹病毒個案，是中心在港錄得的首宗人類感染病例。一名過往健康良好的37歲男子因發燒及神智不清，於3月21日被送往仁濟醫院急症室並入院，現時於該院深切治療部接受治療，情況危殆。



病人的腦脊液樣本今日經中心公共衞生化驗服務處檢測後，證實對B病毒呈陽性反應。病人於2月下旬曾到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，並曾被猴子襲擊受傷。



猴子向人乞求食物。（顏銘輝攝）

衞生署衞生防護中心今日正調查一宗猴疱疹病毒個案，一名過往健康良好的37歲男子，在3月21日因發燒及神智不清被送往仁濟醫院急症室並入院，現時於該院深切治療部接受治療，情況危殆。病人的腦脊液樣本今日經中心公共衞生化驗服務處檢測後證實對B病毒呈陽性反應。

根據病人家屬提供的資料及初步調查，病人於二月下旬曾到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，並曾被猴子襲擊受傷。流行病學調查仍在進行中。

中心發言人表示，上述個案是中心錄得的首宗人類感染B病毒病例，但是此類個案曾於其他地方如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，而人傳人情況非常罕見。B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的一種野生猴子。受感染的人最初會出現流感樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。呼籲市民應避免觸摸或餵飼野生猴子。