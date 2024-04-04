港鐵尖沙咀站附近路軌現裂縫　張欣宇推斷涉事路軌已「一分二」

港鐵工程人員今早（4日）8時在荃灣線尖沙咀站附近發現路軌有裂縫，工程人員已於該路段位置利用臨時加固組件鎖緊該路段，列車全日有延遲，須額外多3至5分鐘。曾在港鐵任職的立法會議員張欣宇表示，據港鐵所用字眼判斷，今日故障或是路軌已「一分為二」，採取臨時措施需可繼續運作，但無可避免要減速減班次，稱幸好今日是公眾假期不須面對高峰期客流，故影響相對緩和。



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立法會議員張欣宇在Facebook發文表示，路軌故障通常會區分「rail crack（路軌裂紋）」或 「broken rail（路軾斷裂）」，他解釋，通俗而言「rail crak」指裂痕尚未完全貫穿路軌，而「broken rail」則是有一段路軌已「一分為二」。

行車時間路軌裂縫不算極罕見 不至需完全停駛

他表示，據港鐵所用字眼、即「路軌有裂縫」判斷，相信今日在尖沙咀站出現的故障則應當屬於「一分為二」的「broken rail」。他指在行車時間發現路軌裂縫，不算極罕見，若有工程人員進行臨時加固、車長通過減速行駛以及增派人手提升安全系數，在確保列車安全情況下仍可繼續提供服務，不至於需要完全停駛。

港鐵工程人員於該路段位置利用臨時加固組件鎖緊該路段。（港鐵提供）

料荃灣線列車服務全日延誤 張欣宇：幸公眾假期減少影響

不過，他指路軌更換工程一般須在晚上收車後做，故即使採取相關措施，無可避免列車未必能按照原有車速和最大班次提供服務，因而導致今日全日荃灣線列車服務都會延誤，「所幸今日是公眾假期，港鐵不用面對高峰期客流，對整體服務影響相對緩和。」

立法會議員張欣宇。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

張欣宇又提到，以荃灣線為例，幾乎每晚都有例行的目測檢查路軌，約兩星期會使用超聲波軌道探測車進行超聲波檢測，每隔數月則進行更細緻的超聲波或染料滲透測試。他指即使機制能降低行車時間發生裂軌的可能性，但路軌屬傳統金屬材料，難完全避免突然出現裂紋的機會，故保證鐵路夜晚有足够的維修時間，及保留培養一支優秀的維修和車務團隊，對行車安全屬至關重要。

據港鐵過往說法，列車收車後只有「黃金兩小時」進行維修保護，港鐵去年宣布未來5年投放650億元做鐵路設施更新及保養維修，較以往增加兩成，並指會積極研究提早收車或延遲開出頭班車，以爭取更多時間維修保護。港鐵也提到目前維修保養人手不足，2022年空缺率達11.9%，或考慮引入外勞。