14名劏房業主違例罰$26900　其中一人涉沒提供租單等12罪罰$10900

差餉物業估價署今日（5日）指，14名劏房業主因違反《業主與租客（綜合）條例》，在東區裁判法院承認有關控罪並被判處罰款共26,900元，其中一名業主觸犯沒有提供租金收據予租客等12宗罪行，被判處罰款10,900元。差餉物業估價署指，自《條例》生效以來，已成功檢控218宗個案，共涉及183名劏房業主，罰款介乎400元至18,600元，合計總罰款共401,700元。



+ 5

差餉物業估價署表示，涉案業主罪行包括：沒有在規管租賃的租期開始後的60日內，向估價署署長提交租賃通知書；要求租客付還經分攤的水及／或電費時沒有出示繳費單副本及提供書面帳目；要求租客支付不屬《條例》所准許的種類的款項；及沒有提供租金收據予租客。

差餉物業估價署發言人呼籲「劏房」業主，必須嚴格遵守《條例》下的相關規定；同時提醒「劏房」租客在《條例》下所享有的權益。他亦強調估價署會繼續堅決採取執法行動，以打擊任何違例個案。

條例生效至今183名劏房業主被定罪 共被罰逾40萬元

差餉物業估價署指除了跟進舉報個案，亦一直以多管齊下的方式主動識別、調查及跟進有關業主涉嫌違反《條例》規定的個案。自《業主與租客（綜合）條例》生效以來，已成功檢控218宗個案，共涉及183名劏房業主，罰款介乎400元至18,600元，合計總罰款共401,700元。

差餉物業估價署呼籲，為幫助盡早遏止違法行為，市民應盡快向估價署舉報涉嫌違規個案。舉報渠道包括電話熱線（2150 8303）、電郵（enquiries@rvd.gov.hk）、傳真（2116 4920）、郵寄（九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓）或親身到訪（香港灣仔告士打道7號入境事務大樓38樓3816-22室，估價署租務科辦公室，到訪前請先致電2150 8303預約）。此外，估價署亦已於其網頁提供一份表格（表格AR4）（www.rvd.gov.hk/doc/tc/forms/ar4.pdf），便利「劏房」租客向估價署作出舉報。