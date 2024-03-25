政府擬推劏房登記制度　議員倡人均居住面積作標準　免阻學童發展

去年10月《施政報告》宣布成立的「解決劏房問題」工作組，近日與不同持份者會見簡介立法規管劏房的初步建議。



工聯會立法會議員鄧家彪今日（25日）表示，支持推行劏房登記制度，並認為設單位最低面積是標準基礎，更要特別處理有學童家庭的劏房戶，制訂人均居住面積。他期望政策盡早實施，惟估計登記制度需於2027至28年才可生效，指屆時房屋資源較充裕，劏房亦可有政策處理。



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政府擬推行劏房登記制度，要求業主找專業人士確認單位符合最低標準，同時容許業主有較長時間糾正違規項目，並較傾向訂定單位最低面積，多於訂定最低人均居住面積作為標準，有報道指，相關建議措施或於10月施政報告公布。鄧家彪今日（25日）接受港台節目《千禧年代》表示，上周五與相關部門見面，認為「感覺是醞釀出台的政策」，估計暑假會完成一套方案；又指政府亦會與其他政團，及與不同專業人士見面，以提出應如何制定標準、劏房安全、衞生問題等意見。

鄧家彪：政府宜額外處理有學童劏房戶

他提出，明白現時只用政府力量處理劏房問題未必足夠，認為一定要用政府以外的力量，包括專業人士一同處理，又指不設登記制度，要逐家逐戶查劏房效率較慢，故認為「登記制度少不了」，且要設有法律框架。

他認為，政策重點是如何設立標準，設單位最低面積是基礎，稱「一定要有」，而及後就要思考是否要設人均居住面積。他表明絕對支持人均居住面積作標準，社會有共識要幫助有小朋友的劏房戶，而目前有約2至3萬個有小朋友家庭的劏房戶，但因劏房業主不會詢問一戶住多少人，租戶又會流轉，故政府要查劏房要氣力，因此認為政府要特別介入，及額外處理此類劏房戶的情況，並提到人均居住面積對有小朋友的身心發展有影響。

工聯會立法會議員鄧家彪表示，支持推行劏房登記制度。（資料圖片/夏家朗攝）

料登記制度於2027至28年生效

鄧家彪提到，政府在2022年起為公營及私營房屋設不可少於26平方米為要求，故認為劏房都應設有規則，並可以上述規例為依歸，如設26平方米的一半仍為劏房的面積要求。他期望政策可盡早實施，惟登記制度需於2027至28年才可生效，指屆時簡約房屋、過渡性房屋目標達成後，房屋資源較充裕，劏房亦可有政策處理。

他又認為，潛建、衞生差的劏房要優先處理，稱是「社會上大家都認為唔得」的標準，當中絕對面積、消防安全及結構、樓高等都是基本，而標準一切以安全為依歸去考慮。

被問到會否擔心屆時人手不足，他就指政策實施後，在登記制度下劏房業主就不能辯解，並必須配合、要有法律責任；認為如政策沒有效果，則可考慮加重刑罰，設舉報投訴機制、懸賞制度，及要求有學童家庭優先登記。

謝志堅：設登記制度是可取方向

香港測量師學會建築政策小組主席謝志堅於同一節目表示，設登記制度是一個可取的方向去處理劏房問題，用市場力量推動可更有效率，且同時要配合專業人士。他指，可拇一些認可人士如檢查樓宇安全、衛生問題等。

他認為目前常見的劏房問題包括僭建、一個單位劏六、七個單位而未設防火設備，及滲水問題、未設防水設備。被問到屆時人手會否不足，他就認為可以考慮請強制驗樓檢驗人員幫忙以紓緩人手問題。

而就單位最低面積及人均居住面積應如何訂立標準，他表示仍需作研究。