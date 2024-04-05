抗藥性金黃葡萄球菌｜廣華嬰兒深切治療部9個月大女嬰染菌正隔離

醫院管理局今日（5日）公布，就早前新生嬰兒深切治療部有嬰兒確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者， 廣華醫院按既定感染控制指引進行篩查後，再證實一名九個月大女嬰為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，但沒有出現感染病徵。該名嬰兒目前正接受隔離治療，情況穩定。



廣華醫院新生嬰兒深切治療部今日（5日）再公布多一名女嬰確診抗藥性金黃葡萄球菌。（余俊亮攝）

今年已有10名在廣華新生嬰兒深切治療部嬰兒染菌

醫院管理局今日公布再多一名九個月大女嬰為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，但沒有出現感染病徵。該名嬰兒目前正接受隔離治療，情況穩定。連同廣華醫院上月公布的五名感染嬰兒個案，以及二月的四名感染嬰兒，今年至今已有十名在廣華醫院新生嬰兒深切治療部的嬰兒，確診感染抗藥性金黃葡萄球菌。醫院已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

院方會進一步於該病房加強篩查及繼續緊密監察病人健康情況，並已根據既定指引加強執行下列感染控制措施，以防止抗藥性金黃葡萄球菌散播：徹底清潔及消毒該病房，包括環境、保溫箱、儀器、用具等；緊密監察該病房病人的健康情況，加強病人及環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生，提醒家人在探訪時配合感染控制措施的執行。