超級細菌｜廣華醫院再多一名新生嬰兒感染抗藥性金黃葡萄球菌

廣華醫院新生嬰兒深切治療部早前有嬰兒確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，院方今日（11日）公布，按既定感染控制指引進行篩查後，再證實一名14日大女嬰為帶菌者，但沒有出現感染病徵，女嬰早前已經康復出院。



廣華醫院新生嬰兒深切治療部再多一名初生嬰兒感染抗藥性金黃葡萄球菌，已康復出院。（余俊亮攝）

廣華醫院表示，會進一步於該病房加強篩查及繼續緊密監察病人健康情況，並已根據既定指引加強執行下列感染控制措施，以防止抗藥性金黃葡萄球菌散播：徹底清潔及消毒該病房，包括環境、保溫箱、儀器、用具等；緊密監察該病房病人的健康情況，加強病人及環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生，提醒家人在探訪時配合感染控制措施的執行。院方已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

葵涌安老院舍及威爾斯親王醫院錄得念珠菌帶菌個案

另外，衞生署衞生防護中心表示，正跟進一間葵涌安老院舍新增兩宗耳念珠菌帶菌個案。 中心表示，接獲醫院管理局通知，一名居於該院舍並於早前入住瑪嘉烈醫院的69歲男院友，於3月5日經化驗證實帶有耳念珠菌。中心隨後於該院舍進行接觸者追蹤篩查，再發現與該69歲男病人同房的一名81歲男院友亦為帶菌個案。該兩名院友均有長期病患和沒有相關感染徵狀，現時情況穩定。中心正繼續調查感染源頭，包括已實地視察該院舍。該院舍於去年４月已被中心確認出現耳念珠菌帶菌個案組群。

威爾斯親王醫院也公布，內科及藥物治療學系一個男病房自2月20日起，先後有三名病人（年齡由70歲至93歲）經檢測後確診帶有耳念珠菌。有關病人沒有感染病徵並正接受隔離治療，情況穩定，其中兩名病人已轉送沙田醫院。