醫療服務中心工作男子　以運動治療師之名非禮兩女　判囚9個月

在醫療服務中心工作的男子，以運動治療師之名，先後非禮兩名女客人，包括用手觸碰對方陰部和拍打臀部，事後更要求其中一人撤控。他早前經審訊後被裁定非禮和作出傾向並意圖妨礙司法公正的作等三罪成，案件今（12日）在東區法院判刑。裁判官斥被告案發時以運動治療師身份犯案，屬於違返誠信，考慮到他在運動方面有傑出的表現和貢獻，酌情減刑，終判被告囚9個月。



被告鄭家盛（31歲），被控兩項猥褻侵犯罪及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。首兩罪指他分別於 2022 年 11 月 11 日及 10 日，在中環香港珠寶大廈 「盛健痛症復康治療中心」，非禮 X 及Y ；並於同月 28 日要求 X 不要在一宗猥褻侵犯案中擔任證人。

被告鄭家盛在東區法院被裁定非禮及妨礙司法公正罪成，判囚9個月。

案情指，被告是盛健的運動治療師。翻查資料，鄭家盛並沒有向香港運動治療師總會註冊。

放鬆作藉口掩飾罪行

暫委裁判官高麗盈判刑指，被告案發時在沒有其他人在場的情況下，數度用手觸碰X的陰部，並在X離開時拍打其臀部。另當被告遭X質間時，他更以替X全身放鬆作藉口，掩飾其犯罪行為，並在一日後再犯案，可見案件有其嚴重之處。再者，被告案發時以運動治療師身份犯案，屬於違返誠信。

妨礙司法公正只涉一則訊息

至於妨礙司法公正一罪，高官斥相關行為會影響法庭施行公義，基於案中只涉及一則WhatsApp訊息，並不牽涉暴力，最後行動亦未有成功等，認為本案非最嚴重情況。最後考慮到被告在運動方面有傑出的表現和貢獻，酌情減刑，判被告囚9個月。

案件編號：ESCC2201/2023