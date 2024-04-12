科大數學系一箱答卷被誤丟　有題目未批改　逾百人受影響可選重考

香港科技大學數學系日前發信通知學生，指因人為誤，一箱期中試試卷被清潔工誤取並棄置，但由於試卷仍有部份試題尚未完成批改，教學助理會草擬新試題並安排重考，料逾130名學生受影響。科大回應指已知悉事件，證實因人為失誤，為公平起見，數學系已為受影響學生安排補考。



香港科技大學。（蘇煒然攝）

後勤安排失誤 數學系一箱試卷被清潔工錯誤取走棄置

科大學生會編輯委員會在社交平台發文指，數學系本月9日發電郵，通知MATH1014課程L5班學生，指一箱試卷因後勤安排失誤，被清潔工錯誤取走棄置，料132名學生受影響。由於部份試題已完成批改，教學助理會重新草擬未批試題安排重考，若學生選擇不重考，則會將第13題題目所獲分數提升20%至38%計算。

編委會稱，有受影響同學認為安科排「麻煩棘手」，無奈之下須倉促重新準備應試；亦有同學表示影響不大，「橫掂都唔識」；也有同學透露該題佔全卷十多分，而該課程採用絕對評分模式，亦是不少主修課程的必修科目，故「影響唔可以話唔大」。

科大證實人為失誤失部份答卷 將就保管試卷程序制訂方案

科大回應指已知悉相關事件，證實因人為失誤，遺失部分答卷，數學系經了解情況後，為公平起見，已為受影響學生安排補考，並就保管和處理試卷等程序制訂方案，防止同類事件再發生。