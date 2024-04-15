醫療事故｜港怡醫院為病人做脊椎手術搞錯位置　衞生署揭延遲呈報

港怡醫院爆醫療事故，衞生署表示，在今年2月收到港怡醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及為一名67歲男病人，遭醫生在錯誤的脊骨水平位置進行脊椎外科手術。



衞生署回覆查詢時指，衞生署在收到通報後立即作出跟進，並要求有關醫院於四星期內提交調查報告。調查至今顯示醫院延遲呈報醫療風險警示事件，違反了《私家醫院實務守則》要求。



港怡醫院2月發生一宗醫療事故。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

衞生署：院方違反私家醫院實務守則 將採取規管行動

衞生署發言人回覆查詢時指，在今年2月收到一間私家醫院通報一宗醫療事故，涉及為一名67歲男病人在錯誤的脊骨水平位置進行脊椎外科手術，該名病人情況穩定。

衞生署在收到通報後立即作出跟進，並要求有關醫院於四星期內提交調查報告。衞生署已收到報告，調查至今顯示醫院延遲呈報醫療風險警示事件，違反了《私家醫院實務守則》要求。調查仍在進行中，完成調查後衞生署將採取適當的規管行動。

腰椎L4/5位置做減壓手術變在L5/S1及L3/4位置

港怡醫院表示，涉事病人因雙腳麻痺到醫院求診，醫生診斷為腰椎管狹窄症，並建議在腰椎L4/5位置進行減壓手術。病人入院接受手術，翌日病人表示下肢麻痺感增加，醫生懷疑因血腫而致神經功能受損。醫生為病人安排磁力共振檢查，及後分別在L5/S1及L3/4位置進行減壓手術，病人在手術後下肢麻痺情況得到改善，亦不再感到疼痛及繃緊，醫生其後安排病人覆診以監察血腫狀況。病人及其家屬在治療過程知悉有關情況。

院方稱在得悉有關事件後已立即向衞生署呈報，並已提交有關調查報告。