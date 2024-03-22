七旬翁導管入動脈死因　植入錯誤非致命原因　裁死於自然

七旬老翁因急性肝衰竭留院明愛醫院，期間接受手術，疑遭醫生錯將導管由頸動脈打入動脈，老翁接受導管移除手術後死亡，死因庭就其死因召開聆訊。死因裁判官周至偉今(22日)裁定老翁死於自然，其死因為亞大片肝細胞壞死連帶肝衰竭，並沒有就本案作出建議。死因裁判官作裁決後，向老翁的家屬作出深切慰問。



死者馮浩基，於2020年5月21日，因胃部不適向私人診所求醫，同日轉介至明愛醫院並留醫。同月24日晚上11時37分，死者在明愛醫院深切治療部去世，終年71歲。

死因非直接由錯誤植入導管造成

周官裁決指，沒有證據顯示錯誤植入導管造成出血，認為馮的死因並非直接由錯誤植入導管造成。死因裁判官裁定，馮的死因亞大片肝細胞壞死連帶肝衰竭，死於自然。

馮當時肝功能已嚴重受損

時任明愛深切治療部女醫生張珮軒早前作供指，馮於23日時，肝功能已嚴重受損，其末期肝臟指數為39分，滿分則為40分。此外，馮當時的凝血指數為2.82，正常指數為1。

在導管注住鹽水時出現異常

為準備替馮注射強心藥，張替馮進行中央導管植入手術。張透過超聲波確定位置後，在頸靜脈植入導管。惟她把鹽水注入導管，卻出現異常，發現「血湧番出嚟」，遂通知當時的上級醫生，該支導管其後被拔除。此外，上級醫生亦在馮的右大腿植入另一導管。張亦指，事後確定該導管進入靜脈，並穿過靜脈，進入動脈。

法醫認為肝細胞壞死連帶肝臟衰歇致死

時任明愛醫院病理科顧問醫生林煥兒作供時引述驗屍報告，指馮的肺胸腔有血積水；肝臟則呈黃色，沒有肝臟硬化、結石或腫瘤，有急性廣泛細胞壞死、脂肪病變和乙型肝炎。法醫判斷馮的死因為亞大片肝細胞壞死連帶肝臟衰歇，其他間接促成死亡的原因為乙型肝炎。

案件編號：CCDI-426/2020