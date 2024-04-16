旅發局指首季錄1123萬訪港旅客　年增1.5倍　當中近八成為內地客

香港旅遊發展局今日（16日）公布，2024年首季訪港旅客量錄得1,123萬人次，按年增1.5倍，當中近八成為內地客；3月初步訪港旅客數字為約340萬人次，較去年同期上升近4成。



機場有大批出遊旅客，部份登機櫃位也大排長龍。（盧翊銘攝）

香港旅遊發展局今日（16日）公布，3月初步訪港旅客數字為約340萬人次，較去年同期上升近4成，而累積計算，今年首季共錄得1,123萬人次旅客訪港，對比2023年1月至3月增1.5倍；而相比2023年第四季（2023年10月至12月）錄得5%升幅，反映旅客數字繼續循序漸進地增長。

據旅發局資料，2024年3月訪港旅客初步數據可見，內地旅客數字為2,467,491，按年增25.4%；2024年1至3月來自內地的旅客數字為8,699,981，按年增159.1%。

而2024年3月非內地的旅客數字為934,500，按年增92.1%；2024年1至3月非內地的旅客數字合計為2,528,817，按年增139.3%。當中主要為短途旅客，2024年3月旅客數字有499,500，按年增114.5%；1至3月旅客數字合計為1,401,089，按年增190.6%。