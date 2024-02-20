春節訪港旅客逾143萬　李家超：政府負責帶人氣　業界要化作財氣

新春黃金週剛結束，特首李家超今日（20日）在行政會議前表示，新春黃金週143.6萬人訪港，內地遊客佔125.5萬人，平均每日內地入境香港人次15.7萬，較國慶黃金週多15%、較勞動節黃金週多25%。



他強調，政府會繼續做好主導及推廣工作，搭建平台搞活動，角色如同編導及導演，各行業和從業員就要演好各自角色，令旅客有良好體驗，會再來香港，並將口碑帶給親友。他稱：「政府負責帶來『人氣』，業界就要將『人氣』變『財氣』，增加自身競爭力和吸引力。」



被問到會如何評估新年期間來港的旅客數字，旅遊業是否已完全復蘇時，李家超表示整體訪港旅客數字大致回復疫情前水平。（鄭子峰攝）

李家超指，春節黃金週有1890個內地旅行團，每日約200個，比2018年每日170個多。酒店入住率90%，煙花匯演當日，偏遠地區酒店都住滿。他表示，旅客過夜日數較疫情前增加16%，2023年人均入住3.6晚。

對於外遊港人較入境旅客多，李家超指是多年的常態，外遊人士和訪港旅客的比例大約是1.5至2.5比1，原因是加上疫情在去年結束，部份港人報復式外遊導致比例更大。

部分活動回到香港舉辦

李家超表示部分疫情時轉去其他地區的活動回歸香港，包括亞太區皮革展及時尚物料展今年3月會由杜拜回歸香港；去年在新加坡舉行的美酒展今年5月回歸香港。

此外，他指全球最大韓國文化活動「KCON」、美國最大流行及時尚展「ComplexCon」選擇在香港舉辦活動，李認為是反映香港的優勢。他續指巴塞爾藝術展、香港綠色週、影視娛樂博覽等陸續舉行，今年會展及亞博將舉辦至少310場會展活動，將回復甚至超越疫前水平。

以導演喻政府角色 籲業界把人氣變財氣

他強調，政府、業界和從業員各有角色，要共同應對和把握新情況，政府會繼續做好主導及推廣工作，搭建平台搞活動，角色如同編導及導演，各行業和從業員就要演好各自角色，令旅客有良好體驗，再來香港，並將口碑帶給親友。

李家超指：「政府負責帶來『人氣』，業界就要將『人氣』變『財氣』，增加自身競爭力和吸引力。他認為，香港正同各地城市競爭，香港人的DNA是靈活多變，不斷創新，有信心港人一定會再次發揮韌力動力，擅拼敢言，創出新天地。

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李家超又指全港18區日夜都繽紛陸續推出，認為成功帶動市民氣氛，例如觀塘夜市80萬人次入場，生意額較平日多一倍；大埔林村大排長龍，有攤位表示單日營業額20萬。

不再是「兩制排斥一國」 港人多到內地旅遊公幹

他表示，對新情況要有認識及掌握，香港外遊人數比入境旅客多屬正常，2023年疫情結束後，港人報復式外遊，加上香港人往返內地人數多，不再是兩制排斥一國，有很多港人到內地遊玩探親公幹。

至於國際巨星Taylor Swift棄香港而到新加坡舉辦演唱會，被問及如何爭取盛事來港，同時政府財政赤字如何衡工量值？他指很多大型演唱會受到歡迎，每個地方都爭取，香港不斷競爭，需努力不懈，運用公帑都要用得其所，要有回報效益、創造經濟價值。