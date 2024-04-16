李龍基未婚妻王青霞被控違規受僱曝光　在柯士甸學校任職員

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被入境處檢控，案件今日（16日）在沙田裁判法院審訊，在庭上再被加控在香港逗留期間違規接受有薪或無薪的僱傭工作，在前身為香港凱莉山學校的私校柯士甸學校任職員，案件押後至5月28日再訊。



▼李龍基未婚妻王青霞Chris▼



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上周四才知悉被加控第七罪

王青霞共被控告6項罪名，包括兩項「違反逗留條件」罪，另有「為取得入境證而作出虛假陳述」 、「使用虛假文書」及「管有虛假文書」，及一項「向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述」罪。

王青霞在庭上再被加控一罪，違反《入境條例》第38AA條，在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。辯方表示上周四（11日）才知悉將加控被告一罪，須時提供法律意見，申請押後案件至5月28日再訊，獲裁判官批准。被告今無保釋申請，續還押候訊。

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檢控書列明，加控王青霞「在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作」罪，指她於2022年10月至2023年1月的某些日子在香港，身為一個違反逗留期限下留在香港的人，按受有薪或無薪的僱傭工作，即在柯士甸學校接受職員的僱傭工作。

私立學校柯士甸學校（Austin School）前身為英式傳統私立學校香港凱莉山學校（Mount Kelly），2022年5月改為現名。目前獲批准開辦第1級至11級（相等於小一至中五），每年學費由20萬至24萬元，所有學生每年都需要支付48,000元建校費；學校多年來爭取建永久校舍，惟未能落實，目前設於尖沙咀商廈好兆年行內。

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據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。 違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。