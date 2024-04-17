藝術三月｜康文署派5日軟雪糕花96.7萬　3活動獲盛事基金批1500萬

在3月舉行「藝術三月」時，文化體育及旅遊局推出各項活動，更推出免費派雪糕、免費電車日及免費小輪日作為宣傳。財委會文件顯示，文化藝術盛事基金向「藝術三月」的活動共批出6,780萬元，其中三個活動為資助上限的1,500萬元。文體旅局更透露，5日免費派發雪糕的直接開支，約為96.7萬元。



▼3月2日 康文署免費派軟雪糕▼



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「藝術三月」文化藝術盛事基金共批出6780萬元

文體旅局早前積極推廣「藝術三月」品牌，當中15個活動包括︰花卉展覽、第48屆國際電影節、第52屆香港藝術節等、第17屆亞洲電影大獎等。

財委會文件便顯示，由非政府單位主辦的「俠之大者—金庸百年誕辰紀念江湖盛匯」、「ComplexCon香港」、「巴塞爾藝術展香港展會」，均獲批1,500萬元資助，為文化藝術盛事基金的資助上限。

若連同「梵高 · 樂印」及「Art Central 2024」，文化藝術盛事基金共批出6,780萬元。不過文件又指，實際資助金額有待獲資助者，在活動完結後提交的評核報告才能確定。

文體旅局為迎接「藝術三月」活動，於3月1日在社交媒體專頁發布短片，公布將遊走香港各區免費派雪糕。（文體旅局社交網站截圖）

旅發局與小紅書合作打造「香港藝術漫遊推廣計劃」

文體旅局指，旅發局亦透過「藝聚香港」全年推廣平台，向全球展示香港的藝術魅力。而內地方面，並夥拍藝術專家和媒體，宣傳各項國際級藝術盛事，鞏固香港「中外文化藝術交流中心」的角色。

此外，旅發局亦透過內地社交媒體包括微信、小紅書、抖音及微博宣傳，亦與小紅書於今年3月起合作，打造香港藝術漫遊推廣計劃，例如製作和推介藝文地圖和打卡熱點，邀請博主訪港宣傳香港的藝文旅遊。

▼3月15日 俠之大者—金庸百年誕辰紀念江湖盛匯▼



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5日免費派雪糕直接開支約$96.7萬 富豪軟雪糕$13一支

「藝術三月」舉行期間，港府曾推出免費派雪糕、免費電車日及免費小輪日。文體旅局表示，「藝術三月」作為品牌的宣傳效果良好，不少機構自發利用「藝術三月」作推廣，市民及旅客亦直接參與受益，深受歡迎。

文體旅局更透露，5日免費派發雪糕的直接開支，約為96.7萬元。換言之，若租車或薪金等費用不包括在內，只以富豪雪糕車13元軟雪糕計算，當局送出約7.44萬杯雪糕。