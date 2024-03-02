藝術館62周年館慶　免費派逾千杯雪糕　旅客稱寒天下品嚐別有風味

香港藝術館今日（2日）踏入62周年，康文署中午舉行免費派雪糕活動慶祝，在濕凍天氣之下，仍吸引不少市民和旅客排隊等雪糕，現場人龍維持在50人左右。有市民專程前來回味兒時味道，亦有台灣旅客巧遇雪糕車，享受寒天下吃雪糕的風味。



▼3月2日 康文署免費派軟雪糕▼



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香港藝術館今日中午開始，安排富豪雪糕車停泊在館外，向市民免費派發1962杯免費雪糕，以慶祝62周年館慶。目前寒冷天氣警告生效，更不時有驟雨，尖沙咀氣溫一度錄得只有9.6度，是近14年來最冷的三月天。濕凍天氣無阻市民和旅客排隊等雪糕的興致，現場一度維持約50人的人龍。

台灣到港旅遊3天的陳先生和張小姐，認為富豪雪糕是香港的一大特色，今日難得遇到，再冷都會食。（歐嘉樂攝）

台灣旅客：富豪雪糕香港特色 再冷都會吃

從台灣來港旅遊3天的陳先生和張小姐表示，富豪雪糕車是香港必遊的景點之一，惟一直遇不到雪糕車的停泊位置，今日在尖沙咀吃飯時，剛好遇到雪糕車，於是天氣再冷，也要排隊一嚐香港特色。

他們指，在寒冷天氣下吃雪糕，別有一番風味，「好吃就會幸福」，而一嚐軟雪糕後，感覺牛奶味道濃厚，且入口即化，有沙沙口感，與其他雪糕不同。

謝小姐對富豪雪糕有深厚感情，覺富豪雪糕承載其童年回憶，因此今日就算「凍凍地」，都特意前來一嚐兒時味道。（歐嘉樂攝）

有市民回味兒時味道

市民謝小姐稱，昨日留意到派雪糕新聞，於是相約朋友今日參觀藝術館，之後再排隊等雪糕。她表示，即使天氣「凍凍地」都會等候，因為富豪雪糕勾起她童年回憶，7歲時她經常「求」媽媽給予幾毫子買雪糕。她說感覺味道不變，「好快會融」。

至於仍在讀書的張小姐就表示，藝術館派發的免費雪糕包裝與平時不同，故別具紀念價值，冒著寒風也會在門外等候。