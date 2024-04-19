驗樓｜蔚藍東岸98分極高質　明哥讚設計貼心　用料不惜工本

五礦地產在本港的首個住宅項目「蔚藍東岸」已落成，記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收3座中層G單位，實用面積502平方呎，兩房間隔。經仔細驗收後，明哥大讚整體質素優良，用料「揼本」，細節貼心實用。單位在飾面、構件、結構、來去水等19項工種中，有16項取得滿分，總評分為98.25分。



蔚藍東岸位處油塘最臨海地段，坐擁維港兩岸、三家村避風塘及藍塘海峽270度海景。東九龍核心地帶，交通網絡四通八達︰步行約1分鐘到三家村碼頭，直達港島東；港鐵1站到達鰂魚涌站，連接港島綫各站。附近有超市、街市、便利店、大型商場、文化運動設施，滿足生活所需。

開放式廚房一體式無縫灶台石 防水防塵易打理

開放式廚房細節設計非常貼心。

廚房有地台排水口，地板亦鋪上防潮磚，照顧用家實際需要。

一體式仿石作灶台易於打理，減低漏水的機會。

大門對正L型開放式廚房，明哥留意到發展商採用一體式仿石作灶台表面，防水防塵，無接縫設計易於清潔。廚房設地台排水口，地板亦鋪上防潮磚，有效阻隔潮濕水氣，防止木地板受潮發霉。經仔細驗收後，廚房沒有發現任何問題，明哥非常欣賞其設計貼心。

全屋雙層中空玻璃 隔熱隔音冬暖夏涼

蔚藍東岸坐擁無敵海景，大露台採光好，下午時分陽光會曬入屋。明哥指出全屋均採用了雙層中空玻璃，有效隔音隔熱，防潮防霧，真正做到冬暖夏涼，減省開冷暖氣的時間，慳電又環保。明哥表示，由於雙層中空玻璃成本較高，一般發展商只會局部使用雙層中空玻璃，通常露台門或浴室只會使用單層玻璃，五礦地產不計成本全屋採用雙層中空玻璃，提升舒適度，實屬難得。

單位坐擁無敵海景，環境開揚，採光度十足。

明哥大讚全屋採用雙層中空玻璃，隔音隔熱效果出眾。

頂級法國電器品牌 品味生活

單位配備深受豪宅項目青睞的法國皇室御用品牌De Dietrich廚房電器，包括蒸焗爐、雪櫃、三頭電磁爐、抽油煙機以及洗衣乾衣機，嵌入式設計更慳位，屋主可以輕鬆享受入廚樂趣。此外，浴室設計亦見心思，兩房單位都備有浴缸，加上旁邊的特色牆，為家居生活增添品味。

全屋廚房電器採用法國品牌De Dietrich，嵌入式設計為家居增加空間感。

浴室設有浴缸，特色牆別具巧思與品味，浸浴時可放鬆身心。

4小瑕疵 簡單執修即入住

整體而言，單位沒有嚴重問題，明哥驗收後發現數處輕微瑕疵，包括大廳冷氣機底牆身一處油漆不平滑須執油、露台圍欄玻璃輕微刮花建議打磨清除、以及露台圍欄底飾面板有污跡須清潔，以上問顯都能輕易解決，完全不影響入住，整體質素屬於優良。

多功能會所 度假級休閒設施滿足客戶所需

會所「Club Montego」設有逾30項目會所設施，是香港首個榮獲國際級《WELL健康建築標準™認證》的尊尚住客會所，連同綠化園林，佔地逾50,000平方呎。喜歡招呼親朋的住戶，「蔚藍薈」宴會廳和「香薈燒烤平臺」，都是宴請賓客或舉行派對的理想場地。都市人注意體態健康，「動感健身中心」配備全套Life Fitness高級心肺有氧和力量訓練器材及配件，满足住戶全方位的鍛煉需求；VR動感單車地帶讓一家大細在不受天氣影響的場地盡情享受踏單車的樂趣；「瑜伽天地」讓住戶享受片刻寧靜，為身心充電。會所中最觸目的相信是能夠飽覽維港海景的「25米室外無邊際泳池」，180度完美海景，猶如置身國外的打卡點，而室外亦設有「室外嬉水池」、「室外按摩池」，享受親子樂同時放鬆身心。會所設計亦照顧到兒童的需要，「兒童世界」、「兒童歷奇樂園」提供一系列動靜佳宜的設施，照顧到不同性格的兒童，讓兒童住戶能在安全健康的環境中玩樂，家長更安心。

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(資料及相片由客戶提供)