4.22走塑｜各大食肆安排一文看　環保餐具收$1　部份餐廳趕清存貨

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】政府首階段管制即棄膠餐具措施，周一（4月22日）起實施，禁止堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。不過環保物料製作的餐具，成本相對膠餐具高，部份餐廳已表明會考慮收費。



下文將列出各間大型連鎖餐廳的最新安排，大部份由即日起提供環保餐具，以及象徵式收取1元。亦有餐飲集團透露，仍在清空膠餐具的庫存。



亞洲國際餐飲集團︰待清空庫存全線轉木餐具

亞洲國際餐飲集團表示，由4月22日起，將不再主動向外賣顧客提供餐具。集團旗下部份品牌包括牛奶冰室、意樂及R.U.D燒肉等，率先轉用木刀、木叉、木匙羹及紙飲管，每份費用1元。

由於政府寬限食肆半年適應期，集團需要時間耗盡塑膠餐具的庫存，旗下部份品牌將繼續提供膠餐具，稍後才全線轉用木餐具及紙飲管。

亞洲國際餐飲集團旗下餐廳包括︰牛奶冰室、意樂、百份百、桃園、漁樂、韓樂、R.U.D燒肉、CHICKEN FACTORY等。



金記餐飲集團︰轉用木餐具收1元

金記控股有限公司主席徐汶緯表示，目前旗下大部份餐廳，已向外賣顧客提供木餐具或符合法例的餐具，每份收費1元，但不會向他們主動提供。「今次唔係好大嘅挑戰，基本上都做到，反而成本會上漲啲。」

金記餐飲集團旗下餐廳包括︰金記冰室、麗香園冰室、亞金南洋冰室、十三姨酸菜魚等。



美心集團︰提供甘蔗渣湯匙及木筷子

美心集團表示，旗下大部份餐廳已於4月16日起，停止為顧客提供發泡膠食物盒及膠餐具。而各餐廳亦不免費提供即棄膠手套，並全線轉用紙飲管。

其中美心中菜將於4月22日開始，為外賣顧客提供甘蔗渣湯匙及木筷子；而Shake Shack亦於同日起向顧客提供可重用餐具，以取代受管制的塑膠餐具。

至於替代餐具的收費方面，美心快餐象徵式收1元，其他菜系的餐廳則視乎安排，或免費提供或最高收1元。

美心集團又指，較早前已推行多項環保計劃，鼓勵顧客減少即棄餐具。例如美心快餐早於2023年3月推出「走塑大行動」，星巴克亦在2023年4月起，在香港部份分店試行「循環再用杯計劃」，至今已節省逾5萬隻一次性外賣杯。

美心集團旗下餐廳包括︰美心MX、美心皇宮、星巴克、元氣壽司、魚尚、一風堂、丼丼屋、映月樓、燒肉LIKE、Shake Shack等。



大家樂︰中西式外賣餐具一律收1元

大家樂集團表示，旗下全線品牌逾380間分店，即大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋等，已於4月16日起轉用非塑膠外賣餐具，每份中式或西式外賣餐具收費1元，中式內有竹筷子、植物纖維匙羹，西式則內有木叉、植物纖維匙羹。至於木刀則需要另外索取。

大家樂集團指，旗下六大餐飲品牌推出「大家愛地球減塑行動」，首次聯乘出道50周年的Hello Kitty，推出限量版環保餐具套裝。顧客可由即日起，以35元換購Hello Kitty環保餐具，或以128元換購Hello Kitty環保餐具套裝，內有環保餐具、保溫杯及日式布袋。

大家樂旗下餐廳包括︰大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋、嘶嘶沙沙、巷仔見等。



大快活︰3款環保餐具包收1至2元

大快活集團表示，由4月22日起開始停止派發即棄膠餐具，並鼓勵外賣顧客自備餐具。集團亦準備了3款不同類型的餐具包，即中式、西式及不鏽鋼環保餐具包，供外賣顧客選購。

根據大快活門市的海報顯示，中式餐具包售1元，包括竹漿羹、竹筷子及餐紙；西式餐具包售1元，包括木刀、竹漿羹、木叉及餐紙；不鏽鋼環保餐具包售2元，包括不鏽鋼刀羹叉及餐紙。

大快活集團旗下餐廳︰大快活。



譚仔國際集團︰去年10月已棄膠餐具 每套收1元

譚仔國際集團表示，自2023年10月起已實行新的外賣餐具政策，以較環保的選擇代替塑膠餐具，僅於外賣顧客提出時才會提供，每套另收1元。顧客對走塑的反應正面，即棄餐具的使用量減少約七成。

該集團指，為鼓勵顧客自備餐具，亦積極配合環保署的「外賣走塑、餐具先行」運動。若顧客買外賣時免取即棄餐具，可透過「走塑有賞」APP儲印花及換獎賞。

該集團又稱，旗下的譚仔雲南米線，為首間推出可重用外賣餐具套裝的連鎖餐廳，於2023年12月推廣，讓顧客換購相關套裝。而認購反應熱烈，短期內全部售罄。

譚仔國際集團旗下餐廳包括︰譚仔雲南米線、譚仔三哥米線及丸亀製麵。



KFC、必勝客︰業務一直遵循法規

怡和餐飲集團旗下的肯德基、必勝客及PHD回應指，致力於推動可持續發展。公司業務一直遵循法規，新法例實施後也將繼續如是。

怡和餐飲集團旗下餐廳包括︰肯德基、必勝客及PHD。

