4.22禁膠｜可口可樂500毫升飲品用100%再造膠樽：提高回收意識

管制部份即棄塑膠4月22日生效，鼓勵大眾減少使用塑膠產品。可口可樂公司今日（8日）宣布，500毫升飲品已全面採用100%再造膠樽，邁向可持續發展的重要步驟。公司亦稱，新包裝印有「我是100% rPET*再造樽」及「請再次回收我」，希望提高消費者的回收意識。



可口可樂公司今日（8日）宣布，可口可樂商標品牌的500毫升飲品已全面採用100%再造膠樽，開創品牌在香港之先河。（可口可樂公司提供）

可口可樂公司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁華威添（Tim Warwick）表示，消費者每次享用可口可樂500毫升膠樽產品，實際上是為可持續發展盡一分力。

可口可樂公司香港、台灣、澳門特許經營總監 Marella Canepa Risso指出，採用 100% 再造膠樽作為可口可樂商標產品的包裝，是邁向可持續發展的重要步驟，同時彰顯回收對於推進循環經濟的作用。

新包裝設計提高回收意識 推動塑膠循環經濟

公司稱，全線500毫升可口可樂、無糖可口可樂及加系可口可樂均已採用100%再造膠料生產的膠樽。新包裝印有「我是100% rPET*再造樽」(I’m a 100% rPET* bottle)及「請再次回收我」(Recycle Me Again)的訊息，以提高消費者的回收意識。

太古可口可樂東南亞、香港、台灣區域首席執行官金憶 (Hunter Jin)表示，在香港，可口可樂系統企業推動塑膠循環經濟，例如大額投資塑新生，即香港首個準食品級的塑膠回收設施。該設施將有足夠的處理能力，到2030 年把公司等量的所有售出PET膠樽回收再造。