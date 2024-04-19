仁安醫院遭黑客入侵索千萬美元　連日改人手操作　醫護憂易出錯

大圍仁安醫院的電腦系統，於4月15日被黑客惡意攻擊。《香港01》接獲消息及黑客入侵系統的截圖，醫院的電腦系統仍未能如常運作，化驗報告及配血都要改由人手操作，有醫護憂增加出錯的風險。據悉，黑客曾向醫院勒索1,000萬美元（約7,800萬港元），惟院方未有支付。

仁安醫院周四（18日）發公告承認遭攻擊，部份運作受到影響，但未有透露詳情。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，被入侵的原因多是涉事公司無安裝防毒軟件，甚或員工點擊釣魚網站導致。

私隱專員公署於4月16日收到相關事故通報，已建議相關機構盡快通知受影響人士。記者正向仁安醫院、警方及衞生署查詢事件。



大圍仁安醫院的電腦系統，於4月15日被黑客惡意攻擊。醫院的電腦系統仍未能如常運作，化驗報告及配血都要改由人手操作。（香港01記者攝）

大圍仁安醫院周四（18日）發公告，稱在15日發現網絡系統被黑客惡意攻擊，部份運作受到影響，稱已即時提升網絡保安措施，阻截進一步入侵。醫院並已就事件通知警方、衞生署及私隱專員公署，強調病人資料有加密保護。

化驗報告、配血改人手操作

《香港01》接獲消息，仁安醫院的電腦系統至今仍未能如常運作。有醫護指醫院的所有流程都要經過電腦系統，出化驗報告、配血及人手安排都會經電腦系統，雖未直接影響診症，但改由人手協調及操作，都會延長醫院流程運作，醫護加班的情況比平日嚴重，已持續約一個星期，仍未有改善，憂慮增加醫療事故的風險。

而另一名醫生對記者說，醫院系統仍未如常運作，但認為未有影響診症。

香港01記者獲得電腦系統入侵的截圖，是「LockBit」勒索軟件， 根據資料進一步追查，有其他公司亦被勒索，包括本港上市公司。（黑客截圖）

遭勒索1000萬美元 本港上市公司疑同受害

據了解，黑客曾向醫院勒索1,000萬美元（約7,800萬港元），惟院方未有支付。記者獲得電腦系統入侵的截圖，是「LockBit」勒索軟件， 根據資料進一步追查，有其他公司亦被勒索，包括本港上市公司，當中黑客有提供機器圖則及文件，以證明成功入侵其系統。

記者周五（19日）晚上到訪醫院，大堂有約20人等候。有病人稱診症時未察覺異樣，未見輪候時間延長，也不知道仁安醫院被黑客入侵。有職員承認醫院被黑客入侵，着記者向公關查詢事件。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，事件性質與早前數碼港資料外洩相似，被入侵的原因多是涉事公司無安裝防毒軟件、網絡保安差，甚或員工按入釣魚網站導致。除加強網絡安全系統外，公司員工也要提高警覺。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，被入侵的原因多是涉事公司無安裝防毒軟件、網絡保安差，甚或員工按入釣魚網站導致。（資料圖片／夏家朗攝）

私隱專員公署指，於4月16日收到相關的資料外洩事故通報，已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已根據既定程序就事件展開循規審查。

記者正向仁安醫院、警方、衞生署查詢事件。