數碼港黑客入侵｜五大缺失累逾1.3萬人資料外泄　私隱署裁兩違規

數碼港去年8月遭黑客入侵盜取400GB資料，黑客勒索不果後相關資料於暗網被公開。個人資料私隱專員公署今日（2日）發表調查報告，指事件有13,632人受影響，又認為數碼港無採取切實步驟確保個人資料不被泄漏，及無確保個人資料保存時間不超過使用所需時間，違反《私隱條例》中的兩項保障資料原則規定。公署又斥數碼港五大不足，包括無為遠端存取資料啟用多重認證功能、不必要地保留個人資料等，已向數碼港發執行通知，指示其糾正。



數碼港（資料圖片）

8000名求職者及離職者資料保留超過期限

私隱專員鍾麗玲表示，事件共有13,632人受影響，包括近8,000名與僱傭相關人士，其中5,292名求職者及離職者資料保留超過期限，其他受影響人士包括數碼港管理人員、酒店職員、實習生及相關業務人士等。外泄資料包括身份證號碼、銀行戶口號碼、信用卡資料等。

個人資料私隱專員公署4月2日就去年8月數碼港遭黑客入侵發表調查報告，事件共有13,632人受影響。（何瑞芬攝）

違《私隱條例》兩原則 包括沒確保保存時間不超過其使用目的所需時間

她表示，經公署調查後，認為數碼港在事件中違反《私隱條例》6個保障資料原則中的兩個，包括第2原則，確保個人資料保存時間不超過其使用目的的所需時間；以及第4原則，確保其持有個人資料受保障而不受未獲准許或意外泄漏，被查閱、處理及刪除等。

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鍾又指中數碼港五大不足，包括資訊系統欠有效偵測措施，指數碼港未能偵測黑客入侵，「數碼港僅僅依賴一款反惡意軟件嚟偵測，係明顯不足同唔成比例」;第二是無為遠端存取資料啟用多重認證功能，強調若有多重認證功能確認帳戶身份，便能阻止黑客用該帳戶遠端進入數碼港網絡。

第三點是數碼港對資料系統的保安審計不足，鍾麗玲指數碼港每兩年才對資料系統做保安審計，事發前最後一次已在2021年年尾進行，即時隔超過19個月，批評頻率不足；第四點則是資訊保安政策欠具體。

鍾又說，事件受影響人士中有近4成人資料因不必要被保留才受牽連，指數碼港第五點不足，正是不必要保留個人資料，「如果數碼港刪除已屆保留期限嘅資料，受影響人數會大幅減少。」

她說，公署已向數碼港發出執行通知，包括要求數碼港檢視其個人資料資訊系統安全及保安措施、實施多重身份認證、至少每年做一次風險評估及保安審計，及銷毁所有逾期保留的個人資料等。

個人資料私隱專員公署列數碼港五大缺失：

1.資訊系統欠缺有效偵測措施

2.沒有為遠端存取資料啟用多重認證功能

3.資訊系統保安審計不足

4.資訊保安政策欠具體，沒有網絡保安框架供員工依循

5.不必要地保留個人資料



私隱專員鍾麗玲指據接獲投訴中，有最早2016年保存至今的應銷毁但未銷毀資料，惟相關機構未能提供合理解釋為何保存至今。（何瑞芬攝）

2016年應銷毁資料未銷毀 數碼港未能提供解釋

鍾麗玲表示，根據公署接獲的投訴中，有最早2016年保存至今的應銷毁但未銷毀資料，惟相關機構未能提供解釋為何保存至今。

數碼港須兩個月內提交證據證明已執行公署糾正指令

被問到數碼港雖然違反保障資料原則，但未有任何罰則，鍾麗玲稱公署已於3月26日向數碼港發執行指令，要求兩個月內、即5月26日須提交證據證明已執行，否則屬違法，公署會跟進。她又稱，公署正與政府檢視修訂《私隱條例》，包括加強罰則及引入入行政罰款，「我覺得唔應該係小修小補咁修訂，應該整個修。」