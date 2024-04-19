訛稱副局長巡校套取手機號碼　教育局接多間學校報告：已報警處理

教育局今（19日）表示，近日接獲多間學校報告，指有人以教育局職員名義致電通知學校，聲稱教育局副局長施俊輝會到校巡查，並要求學校安排及提供手提電話號碼以供聯絡。該局嚴肅澄清並無發出相關通知，已報警處理，呼籲學校和市民提高警覺。



教育局副局長施俊輝。（資料圖片）

教育局表示，近日收到多間學校報告，指有人以教育局職員的名義致電通知學校，教育局副局長施俊輝會到校巡查，並要求學校安排及提供手提電話號碼以供聯絡。

教育局嚴肅澄清，指沒有職員致電學校發出相關通知，局方已就事件向警方報案，呼籲學校和市民提高警覺，提防自稱是教育局職員的偽冒來電。

該局提醒，市民如收到可疑來電，應提高警覺，切勿提供個人資料。任何市民若因此受騙，應即聯絡警方；學校如有查詢，可聯絡所屬的教育局分區學校發展組。