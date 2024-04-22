衛生署7月起使用新兒童生長圖表　香港青年身高增2CM　專家有解釋

香港現時使用的兒童和青少年生長圖表，早於1993年編制（下稱香港1993）。由衛生署、中大兒科學系和港大兒童及青少年科學系早前收集香港兒童的身高、體重等數據，早前利用當代兒童及青少年的數據，更新了生長圖表（下稱香港2020），以便監察本港兒童生長。



收集數據的同時，研究機構亦發現香港當代青少年身高，比以前有明顯的長期增長趨勢，當中18歲青少年的身高中位數約有2厘米增長。新的生長圖表將於7月起在衛生署母嬰院所使用。



衛生署、中大兒科學系和港大兒童及青少年科學系檢視本地兒童生長的「香港生長研究」並制定香港2020年生長圖表。（洪芷菁攝）

由衛生署、中大兒科學系和港大兒童及青少年科學系2018年開展檢視本地兒童生長的「香港生長研究」，並制定新的生長圖表，即0-18歲的香港2020生長圖表並更新體重、身高、體重指數及頭圍數據，以監察香港兒童的生長。

18歲青少年身高中位數有2厘米增長

研究團體從兩所有產科服務的醫院、6間母嬰健康院、36間幼兒園及幼稚園34間中、小學及9間職業培訓學校、大學、非政府組織收集了21,307個嬰幼兒、兒童及青少年的生長數據。

研究發現，18歲青少年的身高中位數約有2厘米增長，男孩增至2020年的172.5厘米，女孩增至160.2厘米。（資料圖片）

結果發現，香港當代兒童和青少年的身高，比以前有明顯的長期增長趨勢。而香港2020年中的身高和體重比香港1993年為高，尤其是青春期的時候。18歲青少年的身高中位數約有2厘米增長，男孩由1993年的170.9厘米增至2020年的172.5厘米，女孩則由158.2厘米增至160.2厘米。

香港中文大學兒科學系臨床專業顧問倪以信解釋，香港兒童及青少年身高和體重均比以前增加，是由於飲食營養、生活方式及社會因素等改善，而在全球很多地區，如歐洲、日本等均出現這長期增長趨勢。

香港嬰兒為何出生時體重較輕？

結果亦指出，相比世衞2006的數據，香港嬰兒於出生至兩個月大時較輕，而且香港兒童於3至5歲較矮，當中以女孩特別明顯。倪以信認為，本港嬰兒出生時體重較輕、身高較矮，他認為這反映了當地的基因特點，另外研究計算本港嬰兒平均出生年齡略低於世界衛生組織的，故嬰兒在出生時有點輕，但後來亦能趕及其他國家的嬰兒的體重，屬正常情況。

研究團隊為0至18歲的男孩和女孩，分别建議4套生長圖表，頭圍圖表、體重圖表、身長/身高圖表及體重指數圖表，而新的生長圖表將不包括身高別體重圖表。另外，為避免肥胖情況正常化，香港2020採納了香港1993的體重指數數據。

衛生署將在今年7月於母嬰健康院使用新的生長圖表。新的生長圖表將在今年9月於學生健康服務中心使用。而於今年年9月開始，醫院管理局亦會在在轄下醫院逐步使用新的生長圖表，期望本年底前在其所有醫院推行。