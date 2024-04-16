流感疫苗｜衞生署指兒童接種劑數創新高　噴鼻式僅獲少數學校選用

針對有醫生及教育界人士認為，本港兒童流感疫苗接種率不理想，建議政府檢視流感疫苗外展計劃，並增購噴鼻式流感疫苗予家長及學校選擇。 衞生署昨日（15日）回應稱， 政府各項流感疫苗接種計劃共接種超過180萬劑流感疫苗，較上年度同期增加約兩成；6個月至未滿18歲的兒童接種約533,700劑疫苗，接種劑數為歷史新高，較去年同期增加約36.8%。



衞生署發言人指出， 海外研究和臨床經驗普遍顯示，注射式滅活或噴鼻式減活流感疫苗都是安全的疫苗，兩種疫苗均可為接種者提供相當的保護，目前亦沒有科學證據支持應優先使用噴鼻式減活流感疫苗。

醫院管理局開展流感疫苗注射計劃。（資料圖片）

少於一成中小學選用噴鼻式 棄置率約22.7%

衞生署去年向參與學校外展計劃的學校和醫生進行的調查，只有26%幼稚園和幼兒中心選用噴鼻式減活流感疫苗。 另外，幼稚園和幼兒中心、小學及中學可根據「疫苗資助學校外展（可額外收費）計劃」，與外展醫生商討安排注射式滅活或噴鼻式減活流感疫苗，調查顯示只有9%的小學和7%的中學，選用噴鼻式減活流感疫苗。

發言人指出，政府為2022至23季度季節性流感疫苗計劃共採購了22,500劑噴鼻式流感疫苗，其中17,400劑已供學生接種，其餘約5,100劑未用疫苗須予銷毀，棄置率約為22.7%，高於滅活流感疫苗13.1%的棄置率。

發言人又稱，接種噴鼻式疫苗較多限制及有較多注意事項，使用限期亦較短。該疫苗不適用於懷孕、免疫力低或有其他禁忌症的人士，如患有哮喘或在過去12個月內曾患喘鳴的兩歲至四歲兒童、正服用亞士匹林或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年。