山頂纜車塌樹服務暫停　發展局爭取今晚完成清理　明公布服務安排

近日本港天氣持續不穩，天文台周日（21日）一度發出黃色暴雨警告下，山頂白加道一棵直徑逾一米的大樹塌下，部份樹幹跌入山頂纜車路軌，纜車服務至今（23日）暫停。發展局今日（23日）公布，地政總署昨日已大致將倒塌的樹幹，移至路軌兩旁的山坡，爭取於今晚完成清理工作。機電工程署會盡快巡查及評估纜車系統運作安全。



山頂纜車亦在同日公布，爭取於今晚安全檢測及評估，今日服務繼續暫停，至於明日纜車服務將適時公布。



昨已將倒塌的樹幹移至山坡 今加派人手移除斜坡餘下樹樁

發展局今晚在社交平台表示，地政總署人員昨日已大致將倒塌的樹幹，移至路軌兩旁的山坡，今日則將樹樁及樹幹從山坡移走，以免對纜車的運作構成風險。

發展局解釋，由於樹樁及樹幹數量和體積龐大，現場環境狹窄及地勢陡峭，加上連日大雨，清理工作十分困難。在發展局轄下樹木管理辦事處協調下， 地政總署已聯同土木工程拓展署及路政署，加派人手移除及搬走斜坡上餘下的樹樁及樹幹。

機電工程署在清理完成後盡快巡查及評估

發展局又指，縱使今日天氣持續惡劣，在政府各部門通力合作，以及安全的情況下，爭取於今晚完成清理工作。待清理完成後，機電工程署會盡快巡查及評估，確保山頂纜車的系統運作安全。

山頂纜車︰目標晚上全面安全檢測及評估

山頂纜車今午在社交平台指，感謝政府部門及工程部同事，努力不懈清理倒塌的樹木，目標在日間時間內，可清理大部份樹幹，晚上全面安全檢測及評估，以確保山頂纜車系統運作正常。

山頂纜車又指，今日服務繼續暫停，至於明日纜車服務將適時公布。