沙田沙井意外｜工權會倡強制呈報密閉空間工程　周小松稱有助巡查

沙田源禾遊樂場發生奪命工業意外，兩名工人疑吸入硫化氫暈倒沙井內不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（24日）在電台節目指，渠務工作具危險性，不應輕視其安全隱患。就修訂密閉空間指引，她建議政府再考慮要求強制呈報相關工程以便巡查，亦令承辦商更為警剔。



勞聯立法會勞工界議員周小松在同一節目提到，現時工程期逾6星期、涉10名以上工人須向當局呈報，當局正在考慮修，訂明部份危險工種，不論工程工期及工人人數均須呈報。他相信如作出修訂，會有助勞工處制定巡查策略，有一定阻嚇作用。



▼4月22至23日 沙田奪命沙井工業意外▼



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蕭倩文表示，現時主要靠官方消息知道事故情況，但從業界得知，進行相關清洗工程時，當渠中有垃圾，會有用車抽走積水再派工人入內執走垃圾的做法，意味著即使是次工程原本預計不需要工人入沙井，也無法知道工人會否因突發情況入沙井工作，要求當局盡快發布更多消息。

她續指，上述做法在行內間中會出現，即並非「突發」，故事前應有整套方案，包括測試及裝備，不應該因為「突發」就無這些安全措施。她表示，雖然難就現有資料就判定今次事故涉管理制度問題，但認為「所有意外都係呢個方向去諗，係整個安全管理系統、制度、管理文化，係要從呢個角度去思考。」又促請未來會再主行同類工程的公司，不要輕視安全問題。

只打開渠蓋亦有機會釋出毒氣 蕭倩文提醒沒受訓練勿落井

蕭倩文指，如將渠面清洗渠道工程是雜項工作，不需要入沙井，大眾便會覺得不需要相關牌照，但她強調渠務工作有其危險性，即使只是打開渠蓋，都有機會釋出渠中的有害氣體，不應輕視當中的安全隱患。她也在節目中勸告工人，如僱主要求落沙井工作，惟自身不曾接受訓練，應予以拒絕，「請工人拒絕，無受訓練唔好落去。」

就修訂密閉空間指引，蕭倩文建議政府再考慮要求強制呈報相關工程，以便進行巡查，令承辦商更為警剔，萬一出現事故，也有相當證據可視乎是否有人違反當初提交的方案，作出檢控。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（資料圖片/左朗星攝）

周小松指僱主應做足教育：跌咗野落去都唔好落去拎

勞聯立法會勞工界議員周小松指，事故原因仍在調查，認為重點在於工人為何出現在沙井內，他估計有三種可能，包括：被安排入內、意外跌入內、自行進入，唯不論是哪種可能，其實也有方法預防，例如就自行進入的可能，僱主應做足教育，「例如跌咗野落去，你都唔好落去拎，要同工人講清楚。」

周小松提到，事故或與管理制度有問題有關，但具體要待當局調查。就呈報工程的問題，現時工程期逾6星期、涉10名以上工人，在開工後一周須向當局呈報，他透露當局正在考慮修訂，訂明部份危險工種，不論工程工期及工人人數，承辦商均須在開工前作呈報。他相信，如上述機制作出修訂，會有助勞工處制定巡查策略，有一定阻嚇作用。

勞聯立法會議員周小松。（資料圖片/盧翊銘攝）

建造業總工會稱渠面工作也受規管：唔係唔落井就咩都唔使做

香港建造業總工會安全顧問李光昇在同一節目上也指出，在渠面工作，也受現時法例規管，「安全措施唔係唔落去，就咩都唔使做。」他續指，密閉空間可能有高濃度有害氣體，其中最常見就是硫化氫，當工人打開渠蓋，這類有害氣體便有機會湧出，濃度夠高的話，也有機會令工人暈倒，所以現場要做足通風。

李光昇建議，要做好沙井通風，應該同時打開上下遊的沙井，藉以減低上下遊湧現有害氣體的可能，並促政府考慮將之納入法例要求。

香港管綫專業學會前會長黃敬則提到，現時密閉空間核准工人安全訓練課程約8小時，當中２小時為實務培訓，加上一班有30人，坦言課程現時在實務操作上比較欠缺。