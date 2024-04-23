沙田沙井意外｜遇特殊情況或須突入井　工權會促做足評估否則暫緩

沙田源禾遊樂場發生奪命工業意外，兩名工人暈倒沙井內送院不治，政府指，按擬定的工作程序，無需進入沙井內工作。國際管綫專業學會執行會長、香港管綫專業學會前任會長黃敬指出，現時有很多種污水渠清洗的方法，但有些特情況是需要工人進入沙井，如渠內有硬物，如金屬、石屎頭等需入井清理，他也強調，如工人要進入沙井，也需盡量縮短逗留時間，並要設置監測系統。



工權會總幹事蕭倩文則表示，污水渠清洗工程應要預計工人有機會要進入沙井工作，事前按照現有法例及工作守則做足評估及相應的安全措施，即使工程中工人突然要進入沙井，也可隨即作出相應安排，以減低事故發生的機會。



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如渠內有硬物工人或須突入沙井 管綫學會：要盡量縮短逗留時間

國際管綫專業學會執行會長、香港管綫專業學會前任會長黃敬指出，污水渠清洗有很多方法，足以讓工人不需進入沙井工作，包括傳統的高壓水槍、使用「拖波」清理污水渠中雜物等方法。

然而，黃敬也表明，有些特殊情況是需要工人進入沙井，例如渠內有硬物，如金屬、石屎頭等，便有機會要工人進入沙井清理。但黃敬強調，如果工人要進入沙井，也需要盡量縮短逗留時間，並要設置監測系統，監測著沙井中空氣情況、及工人的活動。

渠務署工人圍封涉事沙井。（翁鈺輝攝）

用車吸走部份污水即入井清理垃圾 工權會：有危險性

按現時法例規定，沙井屬密閉空間，要入內工作，事前須進行危險評估、獲批進井證明書。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則表示，聽聞過行內有些做法，如遇到沙井內有垃圾，會用車直接吸走部份污水，然後入內清理垃圾。

她指出，這種做法有其危險性，認為事前工程評估應做足，「其實係你當唔當佢（污水渠清洗工程）係密閉空間。」她續指，污水渠清洗工程即使原訂只需高壓水喉清洗，也應該要預計工人有機會要進入沙井工作，事前按照現有法例及密閉空間工作守則，做足評估及相應的安全措施，萬一工程中工人突然要進入沙井，也可隨即作出相應安排，以減低事故發生的機會。

她也補充，一些事前無評估、但突然要工人進入沙井的污水渠清洗工程，若然工程不太緊急，應該先暫停工程，待做好評估再繼續。