香港道教聯合會圓玄學院第二中學　新綠化圖書館鼓勵學生投入閱讀

學生閱讀的好處多多，除了豐富視野、增進詞彙量及提升語言能力外，更可以培養專注力及思考能力，為提升學生閱讀的興趣，位於大埔的香港道教聯合會圓玄學院第二中學（內文簡稱：圓玄二中）就舉辦了一連串的活動，更重新裝修圖書館，特別加入了「生命力」、「綠化」等的元素，更把道教文化融入其中，大大提升了同學的知識層面和身心靈發展之餘，更打破過往學生對圖書館印象的「悶」局，令更多同學到圖書館享受閱讀的樂趣！



窗外綠色植物置入館內 圖書館中身心治癒

閱讀習慣的養成，最重要的是在生活中形成良好的氛圍，圖書館如果擁有舒適的環境，學生課餘喜愛到圖書館，自然可以增加他們閱讀的興趣，圓玄二中的林廣輝校長亦深明這一點，他指：「我們學校創辦至今已超過35年，考慮到圖書館已開始變得陳舊，所以希望通過翻新圖書館，令環境變得舒適、優雅及寛敞，可以增加同學到圖書館的動力。」對此，學校就找來「Homify‧樂居」專業團隊一起重新設計圖書館，楊映輝副校長就表示一開始就想提升圖書館的空間感，「我們希望同學一走進圖書館就可以對整個空間一覽無遺，所以決定借助圖書館窗外的綠色植物景觀及增加館內綠色植物擺設，希望同學在圖書館都一樣感受到大自然般的舒適，從忙碌又充實的校園生活中得以治癒。」另外館內亦配置了咖啡機及音響設施，讓學生如置身於咖啡室，享受舒適的閱讀空間。

同學在圖書館閱讀時，可以適時望向窗外大自然景緻，亦對眼睛健康有幫助。

除了在圖書館中可見「綠色校園」元素，學校更有大片綠化平台及水耕種植設備。

圖書館門外，亦特別設計成可陳列書籍的外牆，推介好書，吸引同學入內。

軟硬件皆注入生命力 道教陰陽概念建正向價值觀

綠化元素以外，圖書館主任梁麗明老師就指其他的設計就以生命力（Vitality）作為主軸，她解釋：「學生抬頭就可以看到的天花，特別運用了弧形燈條，就好像一石激起的漣漪般排列，象徵『創意想法層層散發』，同時我們亦期望學生像潮水般對世界有不斷擴散影響力。」另外，書櫃的設計亦呈流水緩緩流動的姿態，象徵孕育出生命力，彷彿讓書本知識滲透、滋潤學生，培養學生的求知慾和探究精神，擴展他們的知識領域及視野。

天花特別運用弧形燈條，以漣漪般排列，象徵「創意想法層層散發」。

同學在空間感十足的圖書館內，可以慢慢挑選喜愛書籍，放鬆心情。

作為一間道教的學校，圖書館將道教文化融入其中，在設計上運用不同色彩將館內劃分為兩個區域。除了以灰白色調為基礎的主區域，次區域使用了多元色彩，加上梯級座位以及梳化等設計，為同學提供一個更為輕鬆舒適的閱讀環境。再者，灰白區域重視獨立思考和理智分析 ; 而多彩區域則鼓勵學生以正向思維去探索世界，兩個區域互補，如同道教的陰陽概念 : 一靜一動、一理一感、一色一無色，看似對立卻又相互緊緊聯繫，共同幫助學生全面發展，建立正向價值觀。

輕鬆的空間加上多元色彩，希望激發同學的創作力。

圓玄二中的林廣輝校長（左）及楊映輝副校長（右）指他們一直與「Homify‧樂居」專業團隊商討圖書館的新設計，望貫徹「明道立德」的校訓，可助學生品德和學業兼備。

新圖書館深受學生歡迎 閱讀活動浪接浪

全新圖書館已於今個學年投入運作，梁老師指學生的反應都十分正面，並表示喜愛逗留在新圖書館中閱讀書籍，「其中初中的同學就表示現時圖書館的矮櫃設計，可以配合他們的高度，所有書本一目了然，更容易尋找合適讀物，有利閱讀。單單在2023年10月份結算，全校就借出約一千本書籍，可見新圖書館的硬件的確鼓勵到學生閱讀更多。」

全新圖書館投入運作後，到圖書館閱讀的同學人數明顯增加。

同時圖書館亦有更多的空間可以舉行活動，梁老師補充：「圖書館靠近白色牆身的展覽區，我們就用作進行作家系列及其他特定主題之專題展覽，再加上流動電視的書籍推介影片播放或圓桌上擺放的 QR code，提供機會給學生進行沉浸式學習，如書海傲遊藝術世界主題展；圖書館亦添置了新的小型圓桌，有利協作學習，所以圖書館組於本年1月起開展一系列的主題讀書會，邀請不同嘉賓與同學互動，讓同學增長知識；為吸引及方便同學進行電子閱讀，全新圖書館更增設大量 iPad 插座位供同學使用iPad，他們可以進行網上閱讀，增加他們自主學習的興趣，為了增加同學們網上閱讀的氣氛，圖書館更舉行班本網上閱讀馬拉松。」

圖書館主任梁麗明老師指圖書館添置了小型圓桌後，同學們亦可以在圖書館一起完成分組功課。

如今在新圖書館舉行的閱讀推廣活動多不勝數，如中秋節的「賞花燈猜燈謎活動」和萬聖節的 “Spooktacular Haunt Fest” 、「漂書活動 一 書贈有緣人」等，學校更為同學舉行「作家培訓」及「圖書館領袖生培訓」，希望學生可以在滿滿的閱讀氛圍下茁壯成長，成為明日領袖。

（資料由受訪者提供）