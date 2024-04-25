五一黃金周｜入境處料590萬人次出入境　內地訪港客逾80萬人次

內地五一黃金周假期即將到來，入境處今日（25日）指，預計整個假期有590萬人次出入境，505萬人次會經陸路出入，而下周三5.1當日為高峰期，估計有約100萬人次出入境。



入境處又預測，羅湖口岸會是最繁忙陸路口岸，平均每日有20萬人次使用，落馬洲支線有約17萬人次、港珠澳大橋則有約13萬人次。入境處提醒旅客，出行前透過入境處App，留意各口岸的流量，再安排行程。



入境處預計五一黃金周有590萬人次出入境，預計訪港內地客有超過80萬人次。（梁鵬威攝）

入境處今日在記者會上指出，自從去年2月通關，內地訪港客有上升趨勢，預計勞動節黃金周會有590萬人次出入境，當中505萬經各陸路口岸，5.1當日會是高峰，料有100萬人次，內地訪客預計有超過80萬內地訪客入，主要會經高鐵西九龍站來港。

料5.1港車北上有多車輛進出

入境處又預測，羅湖口岸會是最繁忙陸路口岸，平均每日有20萬人次使用，落馬洲有約17萬人次、港珠澳大橋有約13萬人次。

入境處提到，自推出港車北上後，現時使用量與初推出時、即2023上半年相比，已是當時三倍，相信黃金周期間，大橋使用量會進一步上升，而港珠澳大橋口岸則是是最多車輛進出的口岸。

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建議市民避開朝8午12繁忙時段

入境處提醒旅客出入境時應備好證件，並應盡量避開早上8時至中午12時，當中又以10時至12時最繁忙，出入境高峰時段過關；「港車北上」的市民，則應避開晚上8時至12時。市民亦可使用入境處流動應用程式，查閱各陸路邊境管制站的輪候過關狀況。

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留意入境處APP觀察各口岸流量

市民亦可使用入境處流動應用程式，查閱各陸路邊境管制站的輪候過關狀況；程式每隔15分鐘更新一次出入境人流；並分作當中分為正常、繁忙及非常繁忙3個等級：正常情況下，等候時間一般少於15分鐘；口岸繁忙，則少於30分鐘；非常繁忙狀態，等候時間需30分鐘以上。

入境處續指，如市民、旅客欲於繁忙時段過關，希望旅客能耐心等候，配合口岸實施的疏導人流的安排。

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五一黃金周不設24小時過關

被問到今次未有因應內地長假期而設24小時關口，入境處邊境管制(車輛)科指揮官吳凱嘉表示，指在特別安排上，會與各部門、包括內地有密切聯繫，並非單一部門可作決定；若有進一步安排則會全力配合。

吳凱嘉又指，今次準備工作上，入境處已安排職員減少休假，內部亦已調配200名人手到各口岸，確保可以加開櫃檯、E道、車道等服務。另外，政府亦會組織跨部門聯合指揮中心，應對緊急情況；並與內地、澳門合作，有必要時會實施分流，確保運作暢順。