北上消費｜澳門北區成重災區　賀一誠籲支持本地︰一餐留喺澳門食

港人北上深圳熱潮愈演愈烈，珠江口另一邊的澳門，同樣面對澳人北上消費引起的難題。澳門行政長官賀一誠昨日（16日）在立法會上表示，澳門北區為北上的重災區，呼籲市民支持本地，留澳消費，「有一餐留喺澳門食，不要三餐全部都北上。」



對於澳門經濟復蘇方面，他強調本年度財政預算已達平衡，相信明年一定無事，呼籲社會要有信心。



政府資源有限 不可只發放消費券支援社會

賀一誠表示，政府留意到旅遊區和民生區的消費出現不平衡，澳門北區便因最方便北上，而成為重災區。雖然當局推行「北區先導計劃」，但他強調政府資源有限，若長期依靠政府支撐不健康，不可只發放消費券支援社會，認為曇花一現並非好事。

對於有商戶反映續租時加幅大，賀一誠稱理解業主或在樓價高企時購入商舖，需要向銀行還款。他表示，商舖動輒過千萬元，甚至過億元，金融界需認真檢討應否再無止境借貸，「千錯萬錯都係當時樓價炒得太高。」

▼2023年澳門十一黃金周情況▼



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澳門財政預算已達平衡 賀一誠︰明年一定無事

賀一誠預期今年訪澳旅客量超過3,000萬人次，加上本年度財政預算已達平衡，相信明年一定無事，呼籲社會要有信心，「澳門係隻小船，轉彎較航母快。」他呼籲業主租金不要加太多，以支持本地商戶。