警方愛護動物宣傳車連續15天走訪多區　蕭澤頤：鼓勵成負責任主人

「守護之星」Sunny、 Zander、Goofy及Happy在警務處處長蕭澤頤指揮下，在八鄉中心小學截停「可疑人」，為「社區流動教室2.0」計劃揭開序幕。兩輛宣傳車於周五（26日）起連續15天，走訪全港多個地方和學校，向市民傳遞有關愛護動物的知識，蕭澤頤表示，目的之一是鼓勵市民成為負責任的動物主人。



+ 6

過電子遊戲教育學生大眾協助舉報與動物有關案件

警務處於2021年推出「動物守護．社區大使」計劃，舉辦「社區流動教室」宣傳車活動，走訪全港20個地點，最後吸引接近5,000名市民參與。今年賽馬會慈善信託基金捐助警務處推展的「賽馬會『集大使 成大事』計劃」，推出升級版「社區流動教室2.0」，由4月26日至5月10日走訪全港不同學校及寵物友善的公眾地方，透過電子遊戲教育學生大眾協助舉報與動物有關的案件、照顧寵物的生活細節及介紹計劃的背景。

+ 1

四隻「守護之星」警犬在啓動儀式與學生互動

警方周五（26日）於八鄉中心小學舉行啓動儀式，由警務處處長蕭澤頤主禮。啓動禮除邀請學生演唱助興外，亦上演「扭蛋神偷小劇場」。劇場講述有可疑人走上宣傳車，「守護之星」警犬Sunny、 Zander、Goofy及Happy在處長指揮下，聯同學生成功截停可疑人，可疑人原來為流動教室活動參加者，並即席向參與啓動禮的嘉賓、老師及學生介紹活動及與學生進行快問快答遊戲。

+ 17

宣傳車於八鄉中心小學向超過200名學生宣傳愛護動物的信息，並派發紀念品。四隻「守護之星」警犬亦親身與學生互動及拍照。

八鄉中心小學為活動第一站舉行的地點，該校為第一批加入校園「寵愛閣」計劃的學校之一。警方表示，「寵愛閣」為「動物守護．社區大使」計劃成立以來的重點推展項目，透過在校園設立飼養動物的地方，培養學生愛護動物的意識，參與的學校現已增至30間。

+ 11

宣傳車今明兩日到中環碼頭摩天輪和西貢萬年街

蕭澤頤表示，兩輛「社區流動教室2.0」宣傳車由周五起連續15天，走訪全港多個地方和學校，向市民傳遞有關愛護動物的知識，並鼓勵市民成為負責任的動物主人。宣傳車本今日（27日，星期六）和明日（28日，星期日）會到訪中環碼頭摩天輪和西貢萬年街（海鮮街牌坊），並於下星期到訪更多學校及公眾地方。

兩輛「社區流動教室2.0」宣傳車由周五起連續15天，走訪全港多個地方和學校。（警方提供圖片）

蕭澤頤感謝賽馬會慈善信託基金對活動的支持，並表示計劃將不遺餘力，培育學生成為懂得尊重生命、愛護動物的公民。