天際100全亞洲最高室內空中農莊 趣味體驗綠色水耕 推廣低碳生活

想親親大自然，不一定要去郊野，於市中心同樣可以！天際100香港觀景台（天際100）積極推動可持續發展，聯同本地農業科技公司「水耕細作」（Farmacy HK）由即日起至6月30日舉辦「高空綠意 天際城市綠洲」，打造全亞洲最高的室內空中農莊，讓大家於活動期間的每個週六可以即摘即食，一嚐有機農作物的新鮮滋味。為慶祝天際100十三週年，更推出豐富大抽獎與一系列綠色體驗活動。以下為大家精選幾個有得玩又學到野的綠色活動，約定好友一起度過有意義的低碳週末！



化身水耕農夫 享受即摘即食的新鮮滋味

天際100所在的環球貿易廣場為全港首個獲BREEAM（英國建築研究院綠色建築評估體系）認證的綠色建築，身處全亞洲最高室內的「天際農莊」，大家可近距離觀賞「全環控智能水耕種植機」（Smart Mobile Farm）內，農作物從發芽到成長的整個過程，並學習水耕種植的好處。與傳統農業相比，水耕種植有助節省90%以上的用水，並降低70%因減少運輸而製造的碳排放量，而「天際農莊」活動預計能夠減少約1.25噸二氧化碳排放，更可節省1,160升水資源。遊覽天際100觀賞360度城市美景之餘，更可享受健康低碳生活，為香港環境出一分力。活動期間每逢週六到訪，更有機會親手收穫水耕農作物，在海拔393米高空化身為農夫，將有機的水耕蔬菜帶回家。

記得到「高空綠意 天際城市綠洲」打卡位影相，向大眾推廣綠色低碳生活。

免費綠色工作坊 感受低碳生活品味

水耕農作物不只可以新鮮食用，更可以加入咖啡與香水，締造出層次豐富的獨特體驗。天際100更會於週末期間舉辦免費綠色水耕作物體驗，包括即沖手工香草咖啡、與母親節手工香水小禮物等。

專業咖啡師將使用「水耕種植機」中的香草於現場手工沖泡獨特的香草咖啡。

大家可於活動期間的每個週六親手採摘「水耕種植機」中的蔬菜，將有機的水耕蔬菜帶回家。

十三週年大抽獎 隨時贏走iPhone15

慶祝活動一浪接一浪，天際100由即日起至5月31日期間舉行十三週年「消費大抽獎」，凡於消費滿港幣888元或以上，即可上載收據參加，隨時有機會贏走iPhone15或旅遊現金禮券港幣3,000元等豐富禮品。

本地藝術家打造天際郵箱全新藝術牆

有得玩，有得食，又怎少得了打卡環節。天際100邀請本地插畫家及作家雪姬 Suki Yeung繪畫出《就是維港》藝術牆，新舊交融的香港藝術文化打造出絕佳的拍照打卡位！此外，天際100還與科技大學研發的移動應用程式「我港」（Kongcept），推薦「九龍半島概念遊」主題路線，與大家更全面地了解香港的歷史和文化。

天際100邀請本地插畫家及作家雪姬 Suki Yeung繪畫出《就是維港》藝術牆。

天際100禮品店推出13週年紀念版「尊尚禮品盒」，包括富有天際100特色的軟尺和磁石，還有貼合環保概念，不用刨削也可以持續書寫的金屬永恆鉛筆。

Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong於即日起至6月30日，推出限定特飲「森之都」（Urban Forest），當中加入「水耕種植機」生產的香草。

天際100「高空綠意 天際城市綠洲」詳情*：

活動期間：即日至6月29日

開放時間：*每日上午10時至晚上8時30分

地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

查詢電話：2613 3888 （上午10時至下午6時）

官方網站：https://sky100.com.hk/zh-hant/more/experience/13th-anniversary/

*天際100的開放時間或會不時更改，建議親臨前瀏覽天際100官方網站查看有關細則及開放時間。以上套票須受有關條款及細則約束，詳情請參閱天際100香港觀景台官方網站：www.sky100.com.hk。

（資料及相片由客戶提供）