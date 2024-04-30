去年178青少年涉毒品罪行被捕　最細13歲　蕭澤頤：一宗都嫌多

警察毒品調查科今日（30日）舉行「KOL互動禁毒劇場」首映禮，宣揚「大麻，一啖都咪制」信息。警務處處長蕭澤頤在致辭時表示，去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有178人，比2022年的298人下跌了接近四成，但仍有9名13至14歲青少年因販毒罪行而被捕，雖然青少年毒品案件有所下跌，但此類案件「一宗都嫌多」，籲社會各界攜手合作宣傳禁毒信息。



警察毒品調查科今日舉行「KOL互動禁毒劇場」首映禮，警務處處長蕭澤頤在致辭時表示，青少年涉嚴重毒品罪行被捕「一宗都嫌多」。（鄭子峰攝）

「KOL互動禁毒劇場」宣揚「大麻，一啖都咪制」

警察毒品調查科今日舉行「KOL互動禁毒劇場」首映禮，共有來自36間小學約100名校長、老師及同學出席首映禮，參與全新的禁毒教育體驗。劇場以與觀眾互動形式進行，宣揚「大麻，一啖都咪制」信息。警務處毒品調查科去年合共舉辦40場「IDK 互動禁毒劇場」，有逾5,500名小學生參與。適逢今年4月是「反大麻月」，毒品調查科在禁毒處的支持下推出全新編寫的「KOL 旅行團－互動禁毒劇場」。

去年九名13至14歲青少年因販毒罪行被捕

警務處處長蕭澤頤在致辭時表示，去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有178人，比2022年的298人下跌了接近四成，但仍有九名13至14歲青少年因販毒罪行而被捕，毒品問題有年輕化的趨勢，雖然青少年毒品案件有所下跌，但此類案件「一宗都嫌多」。

他指，宣傳禁毒信息必須要「由細做，持續做，一齊做」，因此警務處積極和社會各界攜手合作宣傳禁毒信息，做到「一加一大於二」的效果。

法庭設販毒份量標準 販運海洛英每10克判5年

退休裁判官黃汝榮亦分享幾宗青少年涉毒的真實個案，當中，有癮君子吸食便宜且含有玻璃雜質的毒品，在吸食時玻璃雜質會割傷鼻腔，加快身體吸收毒品的速度，亦會令毒品更容易進入血液，「更快上腦」。他指，這種吸食毒品的方法雖然的確會為他們節省不少錢，但「越係慳得多，佢哋嘅毒癮就越深」。

黃汝榮指，除香港警隊能接收到毒品相關的情報作出相應行動外，身邊的人亦有可能會向警方舉報，「你以為自己好秘密（販毒、吸毒），其實一啲都唔秘密。」他續指，法庭對毒品的份量有一個標準，如販運海洛英10克，「茶餐廳白砂糖一匙的份量」，法庭可按照標準判處5年的監禁。

警務處推「KOL 互動禁毒劇場」 宣傳「毒品，一啖都咪制」

「KOL 互動禁毒劇場」由一位 KOL，即「網紅」，帶領在場觀眾參加旅行團，共同對抗毒品誘惑。互動劇場體驗旨在啟發觀眾，讓他們明白人生不是一場演出，不能夠「take two」，同時亦勸告年青人必須提高警覺，有疑惑時要「停一停、諗一諗」，對毒品堅守「一啖都咪制」的態度。

「KOL 互動禁毒劇場」將於五月至七月在全港30間小學公演，每場可供150名小學生參加。小學代表如欲了解及安排「KOL 互動禁毒劇場」的公演，可將聯絡方式電郵至ip-sip-int-1d-nb@police.gov.hk。