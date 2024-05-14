香港投資推廣署│香港擁高端醫療發展優勢 彩虹基因健康來港設總部

香港作為全球最長壽的地區之一，對優質醫療服務及產品的需求亦不斷增加，加上香港一直以擁有高水平的醫療專業和高效率的醫療衞生體系而聞名，世界級的醫學院、醫療專業人才及智慧醫療科技等的配置，令香港逐步發展成醫療創新樞紐，吸引很多本地及海外藥物和醫療相關企業選擇進駐香港。其中美國醫療企業彩虹基因在香港投資推廣署的幫助下亦於香港設立區域辦事處，並積極在港探索商機及擴展其醫療產品和服務。



港國際級醫療背景成發展沃土

彩虹基因健康於2016年創辦，採用國際認證的精準醫療和基因應用技術，為多種疾病及病症提供更迅速、更優質和更個人化的治療，以及帶來更理想的醫療效果，至今彩虹基因健康的精準醫療平台能測定超過8,000種人體疾病的風險。

彩虹基因健康創辦人兼行政總裁蕭展濤指憑藉香港的世界級醫療行業優勢，彩虹基因健康開發出更快捷、更優質和更切合個人需要的創新解決方案。

選擇來港發展業務，彩虹基因健康創辦人兼行政總裁蕭展濤解釋：「我們需要基因組及臨床數據，才能開發適合全球醫療市場的創新診斷及治療方法，而香港除了已擁有一個能夠負擔高品質醫療保健的市場，本地醫生及臨床標準均獲得國際認可，這些都對我們發展國際認可的精準醫療創新相當重要。」他續補充彩虹基因健康的核心企業亦負責提供診斷及預防性醫療解決方案，而香港本來就擁有很多國際知名的研究大學及課程，提供足夠及可信賴的醫療人才，所以也於香港利用其豐富的知識及資源制定針對特定健康需要的措施，對公司的科研工作成為一大助力。

事實上，根據投資推廣署上年舉辦的「創新釋放生命與健康科學潛力」專題峰會內容，亦見香港是許多開創性創新的發源地，當中包括開創性噴鼻式新冠疫苗、對抗阿爾茲海默病的潛在治療方案及通過CAR-T細胞療法和基因療法進行癌症治療等，這些都證明了香港匯聚生物醫療科技發展所需的關鍵要素，為投資者提供了豐富的科研資源。

借周邊龐大市場潛力拓展全球業務

作為企業設立區域總部的首選地，香港擁有地理優勢、精通兩文三語的多元化人才、以及優越的法律、稅務及金融制度，有助於促進地區內的業務營運。

香港人口老化和消費者健康意識的增加，帶動了醫療健康服務和產品需求上升，根據食物及衛生局的資料顯示，在2020-21年度，香港的私人及公共醫療衛生總開支約為1,999億港元（257億美元），除了本地市場滋養生物科技與醫療健康服務業的發展外，香港亦受惠於粵港澳大灣區的發展，香港將與深圳聯合發展港深創新及科技園發展醫療科技，令香港成為幫助醫療企業進入大灣區市場的重要跳板。

跨國企業可利用香港優越地位作為進入內地投資的基地。

彩虹基因組學亦積極利用香港的戰略地位作為通往其他國際城市和中國內地的門戶，擴大他們的產品和服務範圍至中國內地的醫院。另外，亦正在與一家主要的中國企業合作，以引入臨床應用服務給中國內地用戶為目標，同時亦計劃在日本、台灣以及美國市場進一步擴展。蕭展濤對香港為醫療企業帶來的前景及機遇充滿信心，他說：「香港於基因組學、蛋白質組學、人工智能、生物資訊學及新型療法領域建立了群聚效應（Critical Mass）及價值鏈，有望成為亞洲個人化醫療的創新樞紐，引領全球醫療科研發展。」彩虹基因組學已於2023年成立了首間合資企業藍天精準醫療，專注提供自閉症譜系障礙的臨床評估及治療服務。蕭展濤稱，公司於未來將會成立更多合資企業。

（資料由香港投資推廣署提供）