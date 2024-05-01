五一｜深圳客專程來港賞煙火　即使落雨不損心情　料即日來回

內地五一黃金周一連五日假期今日（1日）展開，入境處早前預計首日為高峰期，估計有約100萬人次出入境。今早位於深圳灣口岸，有內地旅客表示會用盡五日假期，帶小朋友來港遊玩，亦有旅客特意到維港觀賞煙火，即使天氣不穩亦無礙，「反正五一節放假就是開心嘛，去到哪裏能玩都很開心，天氣對我們心情影響不大」；亦有港人家庭北上，指一早已預訂「世界之窗」，欣賞煙花表演。



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內地五一黃金周今日展開，今早深圳灣口岸有不少人出入境。居於深圳、與男友一起來港旅遊的劉小姐表示，知悉維港有煙火節目，希望前往觀賞。被問及會否擔心天氣不穩而影響，她稱「有一點」，不過無礙心情，「反正五一放假就是開心嘛，去到哪裏能玩都很開心，天氣對我們心情影響不大。」

預算2000元買化妝品及吃飯

她又表示消費預算一、二千元購買化妝品及吃飯，並到海港城等地方逛逛，會即日返回深圳。另外，她指過關花約十多分鐘，形容快而順利，人流量亦沒有想像中誇張。她稱先前來過幾次香港，體驗不俗，故想重遊香港，亦透露是港劇影迷，從中加深對香港的喜愛。

東莞旅客到深水埗街道「打卡」

與母親、兩位兒女來港遊玩的鄧小姐稱，到港首站會先到在荃灣親友的家中下榻，並計畫在香港旅遊五天，期間會帶小朋友到迪士尼遊玩，不過略為擔心天氣不穩，她又指，如果今晚雨勢不大，都希望前往觀賞煙火，至於消費預算，她稱「隨緣」。

從東莞來的吳小姐稱，希望逛逛深水埗街道和拍照，因聽說有煙火表演亦計畫到維多利亞港遊玩，即日返回。她預計會消費五百元以內，購買美食和喜歡的玩意。

港人北上：「世界之窗」也有煙火 每位80蚊

除了南下訪港的旅客，另一邊，還有北上的港人。一家四口北上遊玩的港人巫小姐表示，趁假期北上深圳商場，在寶安、蛇口等地方遊覽，若天氣理想亦會到世界之窗遊玩。平時每周末也會北上，因為地方就近及方便。被問為何不留港觀看煙火，她稱由於已預訂「世界之窗」夜場表演，可能也有煙花表演，而每位收費約80元。

入境處早前預計，今日首日為出入境高峰期，估計有約100萬人次出入境，而整個假期有590萬人次出入境，505萬人次會經陸路出入。